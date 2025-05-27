كنز الغابة.. سياح يعثرون على 600 قطعة مجوهرات بالصدفة

كتبت - شيماء مرسي

في واقعة غريبة، عثر سياح على كنز ثمين مدفون بين الصخور في جبال كركونوشي شمال جمهورية التشيك.

بدأت القصة عندما كان مسافران مجهولا الهوية يستكشفان منطقة مليئة بالأشجار، ولاحظا صندوقًا مصنوعًا من الألومنيوم اللامع مخبّأً بالحجارة، ما دفعهما إلى فتحه، ليكتشفا مشهدًا مذهلًا، وفقًا لموقع “News18”.

كنز من الذهب والغموض

احتوى الصندوق على تشكيلة رائعة من العناصر القيّمة، وهي كالتالي:

• 598 قطعة ذهبية

• 10 أساور ذهبية

• 17 صندوق سيجار مغلق

• علبة بودرة مضغوطة

• مشط

بلغ وزن العملات الذهبية وحدها 8 أرطال (حوالي 3.7 كيلوجرام)، وتُقدّر قيمتها بـ 80 لكح كرونة تشيكية، أي نحو 3 كرور روبية، ما يعادل 17,423,425.59 جنيهًا مصريًا.

وما زالت صناديق السيجار مغلقة، ما يزيد من غموض هذا الاكتشاف.

العمل السريع والتدقيق العلمي

بدلًا من الاحتفاظ بالكنز، سلّمه السائحان إلى متحف شرق بوهيميا في مدينة هراديك كرالوف.

وقال ميروسلاف نوفاك، رئيس قسم الآثار بالمتحف، إن الباحثين وصلوا بشكل مفاجئ وقدّموا الكنز لفريقه، مما استدعى فتح تحقيق فوري.

حلّ لغز عمره 100 عام

تشير الدراسات الأولية إلى أن تاريخ العملات يعود إلى عام 1921 على الأقل، ما يجعل عمرها يزيد عن قرن.

ويُرجّح نوفاك أن الكنز كان مخفيًا قبل الحرب العالمية الثانية، أو نحو عام 1945.

واللافت أن العملات ليست جميعها تشيكية، إذ توزعت بين دول البلقان وفرنسا، وبعضها يحمل علامات من يوغوسلافيا السابقة في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي.

ويعتقد البعض أن الكنز كان مِلكًا لعائلة “سفيرتس شبورك” الثرية من ضيعة كوكس، فيما يرى آخرون أنه غنائم خبأها جنود تشيكوسلوفاكيون خلال فترات الاضطراب.

التحقيق الجاري والملكية القانونية

يواصل المتحف فحص القطع الأثرية، مع التركيز بشكل خاص على علب السيجار المختومة وتركيبة المعادن.

وبحسب القانون التشيكي، يُعد الكنز ملكًا رسميًا للإدارة المحلية، لكن يحق لمن يعثر عليه الحصول على مكافأة تُحدد وفق قيمته التقديرية.



اقرأ أيضا:

في بث مباشر.. طعن بلوجر 9 مرات على يد صديقها - لن تتخيل ما حدث

بعد تصدرها التريند.. 25 صورة ومعلوماتض عن لي لي أحمد حلمي

بعد تعرضها لأزمة صحية إثر ولادتها.. 16 صورة ومعلومات عن البلوجر دينا داش

"جميلة الجميلات".. اعتقال ملكة جمال فيتنام السابقة لسبب صادم

قانون غريب في هذه المدينة.. "الكعب العالي" يحتاج إلى تصريح



