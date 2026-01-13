3 دول أوروبية تستدعي سفراء إيران على خلفية الاحتجاجات

قالت 3 دول أوروبية، الثلاثاء، إنها استدعت السفراء الإيرانيين لديها على خلفية الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد منذ نحو أسبوعين.

وأشارت وزارة الخارجية البريطانية، إلى أنها استدعت السفير الإيراني لطلب تفسيرات بشأن التقارير الفظيعة القادمة من إيران، مؤكدة أنها لن تتسامح مع أي تهديدات مدعومة من إيران على الأراضي البريطانية.

وأوضحت الخارجية البريطانية، أنها ستقر قوانين لفرض مزيد من العقوبات على الصناعات الإيرانية المرتبطة بالبرنامج النووي، مطالبة بتغيير جذري في إيران ووقف كل أشكال العنف بحق المتظاهرين.

وعلّقت الخارجية البريطانية على تصنيف الحرس الثوري الإيراني، قائلة إنه ينبغي تعديل التشريعات وتوحيد العقوبات لمواجهة إرهاب الدولة.

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، استدعاء السفير الإيراني للتعبير عن القلق إزاء أعمال العنف ضد المتظاهرين في إيران. كما أفادت الخارجية الإيطالية، باستدعاء السفير الإيراني على خلفية الاحتجاجات في إيران.

كانت وزارة الخارجية الإيرانية، استدعت سفراء بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا، أمس الاثنين، لعرض لقطات مصورة توثق ما وصفته بـ "أعمال عنف" ارتكبها متظاهرون، ردا على إعراب حكومات هذه الدول علنا عن دعمها للاحتجاجات الأخيرة.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية أن المسؤولين الإيرانيين عرضوا خلال الاجتماع مشاهد للاضطرابات، زاعمين أن هذه الأعمال "تجاوزت حدود الاحتجاج السلمي ووصلت إلى حد التخريب المنظم".

وحثت طهران السفراء الأربعة على إحالة اللقطات إلى وزراء خارجية بلدانهم، وطالبتهم رسميا بـ "سحب البيانات الرسمية التي أعربت عن دعمها للمتظاهرين".