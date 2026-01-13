للرجال.. عادات يومية مرتبطة بالهاتف واللابتوب تهدد خصوبتك

ترتبط بعض العادات اليومية الشائعة في استخدام الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة بتأثيرات سلبية محتملة على خصوبة الرجل، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى التعرض المستمر للحرارة والإشعاع الكهرومغناطيسي بترددات الراديو، وقد تؤثر هذه العوامل على جودة الحيوانات المنوية، سواء من حيث العدد أو الحركة.

وفقا لما ذكره موقع "verywellhealth"، سوف نتعرف على كافة التفاصيل الخاصة بتأثير الإلكترونيات على خصوبة الرجل.

أولًا: عادات خاطئة عند استخدام"اللابتوب":

وضع اللابتوب مباشرة على الفخذ:

تعتبر هذه العادة من أكثر العادات المقلقة، حيث تؤدي الحرارة المنبعثة من الجهاز إلى رفع درجة حرارة كيس الصفن، وتحتاج الخصيتان إلى أن تكونا أبرد قليلًا من درجة حرارة الجسم الطبيعية لإنتاج الحيوانات المنوية بكفاءة، ما يجعل أي ارتفاع حراري من العوامل المؤدية لضعف جودتها.

الاستخدام لفترات طويلة دون فواصل:

كلما زادت مدة بقاء اللابتوب على الفخذ، زاد خطر التعرض المستمر للحرارة، وهو ما ينعكس سلبًا على عملية تكوين الحيوانات المنوية.

ثانيًا: عادات شائعة في استخدام الهاتف المحمول:

وضع الهاتف في جيب البنطال الأمامي:

يؤدي هذا السلوك إلى تقريب الهاتف من الخصيتين، ما يسبب تعرضًا طويل الأمد لمستويات منخفضة من الإشعاع الكهرومغناطيسي، وتشير بعض الدراسات إلى أن ذلك يقلل من عدد الحيوانات المنوية وحركتها، ويزيد من تفتت الحمض النووي في المني.

إجراء مكالمات طويلة مع بقاء الهاتف قريب للجسم:

أثناء المكالمات أو نقل البيانات، يرتفع مستوى الإشعاع الصادر من الهاتف، ما يزيد من درجة التعرض لهذا الاشعاع، ما يؤثر على عدد الحيوانات المنوية وكفاءتها، تحديدا عند وضعه قريبًا من الجسم لفترات طويلة.

النوم والهاتف قريب من الأعضاء التناسلية:

يتسبب ذلك في التعرض المستمر للإشعاع والحرارة المحتملة طوال ساعات النوم، ما يؤثر سلبًا على الصحة الإنجابية بمرور الوقت.

ثالثًا: تأثير نمط الحياة المرتبط بالاستخدام المفرط للأجهزة

الخمول وقلة الحركة:

الجلوس لفترات طويلة أثناء استخدام الأجهزة الإلكترونية يسهم في زيادة الوزن واضطراب التمثيل الغذائي، وهما عاملان مرتبطان بتراجع الخصوبة.

اضطراب النوم بسبب الشاشات:

استخدام الشاشات قبل النوم يؤدي إلى تثبيط إفراز هرمون الميلاتونين بفعل الضوء الأزرق، وهو هرمون يلعب دورًا مهمًا في حماية الحيوانات المنوية من الإجهاد التأكسدي.

نصائح وقائية للحفاظ على خصوبة الرجل

1- استخدام الكمبيوتر المحمول على مكتب أو طاولة بدلًا من وضعه على الفخذ، مع الاستعانة بحوامل التبريد قدر المستطاع.

2- تجنب وضع الهاتف في الجيب الأمامي، واستبداله بحقيبة أو جراب خارجي.

3- استخدام مكبر الصوت أو سماعات الرأس أثناء المكالمات الطويلة لتقليل قرب الهاتف من الجسم.

4- تقليل استخدام الشاشات قبل النوم بساعة على الأقل لتحسين جودة النوم والتوازن الهرموني.

5- الحرص على الحركة وأخذ فترات راحة منتظمة خلال فترات الجلوس الطويلة.

6- اتباع نمط حياة صحي يشمل التغذية المتوازنة، وممارسة الرياضة، والسيطرة على التوتر والقلق.

