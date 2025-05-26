يحميك من الفقر والنحس.. 7 طرق بسيطة لطرد الحسد من المنزل

كتبت- نرمين ضيف الله

في عالم الـ"فينج شوي"، يعتبر ترتيب المنزل وتنظيمه من الأساسيات المهمة لجذب الطاقة الإيجابية وتحقيق الازدهار المالي.

وإليكِ 7 خطوات عملية مستوحاة من مبادئ الفينج شوي، تساعدكِ على طرد الحسد وجذب الوفرة المالية إلى منزلك، بحسب ما ذكره موقع "تايم أوف إنديا":

1- تنظيف الفوضى من ركن الثروة (الركن الجنوبي الشرقي)

يعد الركن الجنوبي الشرقي من منزلك مركزًا للثروة في الفينغ شوي، وتراكم الفوضى أو الأشياء التالفة فيه قد يعيق تدفق الطاقة الإيجابية ويؤثر سلبًا على وضعك المالي، لذا ينصح بترتيب هذا الركن وإزالة أي عناصر غير ضرورية أو تالفة.

2- استخدام النباتات لجذب الطاقة الإيجابية

النباتات مثل نبات البامبو (Lucky Bamboo) تُعد رمزًا للحظ والثروة في الفينج شوي.

وضع هذه النباتات في ركن الثروة أو بالقرب من النوافذ يُعزز تدفّق الطاقة الإيجابية ويجذب الوفرة.

3- إغلاق أغطية المراحيض وأبواب الحمّام

في الفينج شوي، يعتبر المرحاض من مصادر تصريف الطاقة السلبية، ولمنع تسرب الطاقة الإيجابية، يوصى دائمًا بإغلاق أغطية المراحيض وأبواب الحمّام.

4- إصلاح العناصر التالفة

الأشياء المكسورة أو المعطلة مثل المصابيح والأجهزة تُعد من العوائق أمام تدفّق الطاقة الإيجابية، لذلك، فإن إصلاحها أو استبدالها يُساهم في تحسين أجواء المنزل.

5- اختيار الألوان المناسبة

تلعب الألوان دورًا محوريًا في الفينغ شوي؛ إذ يُعتبر اللون الأخضر رمزًا للنمو، والبنفسجي للرفاهية، والذهبي للثروة، واستخدام هذه الألوان في الديكور يُساعد على جذب الطاقة الإيجابية.

6- وضع تمثال بوذا الضاحك

يُعد تمثال بوذا الضاحك رمزًا للسعادة والازدهار، كما أن وضعه في مدخل المنزل يُسهم في جذب الطاقة الإيجابية والوفرة المالية.

7- استخدام المرايا بحذر

المرايا في الفينج شوي تستخدم لتعكس الطاقة الإيجابية وتوسّع المساحات، لكن ينصح بعدم وضعها مقابل الأبواب أو النوافذ مباشرة، حتى لا تعكس الطاقة الجيدة إلى خارج المنزل.

ما هو "الفنج شوي"؟

"الفنج شوي" هو فن صيني تقليدي يعنى بترتيب المكان ووضع الأشياء لتحقيق التوازن الطبيعي بين "الين" و"يانج"، وتعزيز تدفق الطاقة الإيجابية الـ"تشي".

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