كتبت- شيماء مرسي

الفتة من الأطباق الرئيسية التي لا غنى عنها على سفرتك في عيد الأضحى المبارك في العديد من الدول العربية

وكشفت الدكتورة شيماء فكري أخصائية التغذية العلاجية وعضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية EASHTN في تصريحها لـ "مصراوي" تأثير تناول الفتة على مستويات الكوليسترول وصحة القلب.

الفتة والكوليسترول

تحتوي الفتة على نسبة عالية من الدهون، لذا فإن الإفراط في تناولها قد يسبب ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم.

لذا يجب على مرضى الكوليسترول استشارة الطبيب قبل تناولها.

الفتة والقلب

تتكون الفتة من الأرز الأبيض والخبز واللحم والصلصة والثوم والخل، وغالبا ما يتم استخدام السمن أو الزبدة أثناء تحضيرها، كما أنها تحتوي على الدهون المتحولة والمشبعة والملح، مما يزيد احتمالية الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم.

الفئات الممنوعة من الفتة

-مرضى الضغط.

-مرضى السكري.

-الأشخاص المصابين بأمراض الكبد.

-المصابين بارتفاع الكوليسترول.

-مرضى الكلى.

أعراض ارتفاع الكوليسترول

عادة لا يسبب ارتفاع الكوليسترول في الدم أي أعراض مباشرة، ولكن تبدأ علامات الأمراض التي يسببها:

التعب والإرهاق، وفقا لموقع "مايو كلينيك".

الصداع.

الدوخة.

تغييرات البشرة.

مشكلات الجهاز الهضمي.

ضغط الدم المرتفع.

السكتة الدماغية.

الشرايين الطرفية.

المرض السكري

مرض الشريان التاجي.

الشرايين السباتية.