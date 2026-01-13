تنميل الرأس مؤشر خطر يكشف هذه المشكلات.. تعرف عليها

تنميل أو خدر الرأس من الأعراض التي تثير القلق لدى الكثيرين، و تتراوح أسبابه بين حالات بسيطة ومؤقتة، وأخرى خطيرة تستدعي التدخل الطبي العاجل.

أسباب شائعة وأقل خطورة لتنميل الرأس

الشعور بالقلق والتوتر:

الشعور المستمر من التوتر والقلق يتسبب في تحفيز نوبات الهلع أو ارتفاع مستويات التوتر، وينتج عن ذلك استجابة الجسم لحالة "القتال أو الهروب"، ما يؤدي إلى تغير تدفق الدم و الإصابة بتنميل أو خدر مؤقت في الرأس أو الوجه أو أجزاء أخرى من الجسم.

الصداع:

عادة ما يكون التنميل أحد الأعراض المصاحبة لبعض أنواع الصداع، خاصة الصداع النصفي.

التهابات الجيوب الأنفية:

يمكن أن يؤدي الالتهاب والتورم الناتج عن نزلات البرد أو الإنفلونزا أو التهاب الجيوب الأنفية إلى الضغط على أعصاب الوجه، مسببًا إحساسًا بالخدر.

وضعية الجسم أو النوم الخاطئة:

يؤدي الضغط على أعصاب الرقبة أو الظهر نتيجة النوم بوضعية غير صحيحة أو الجلوس لفترات طويلة أمام المكتب إلى تنميل مؤقت في الرأس.

نقص فيتامين ب12:

يؤدي نقص فيتامين ب12، الضروري لصحة الأعصاب، إلى تلف الأعصاب وحدوث خدر مستمر في الرأس إذا لم يتم علاجه في الوقت المناسب.

أسباب أخرى خطيرة يشير إليها تنميل الرأس:

السكتة الدماغية:

التنميل أو الضعف المفاجئ، خاصة في جانب واحد من الوجه أو الجسم، من العلامات الرئيسية للسكتة الدماغية أو الجلطة الدماغية الخفيفة، وهي حالة طبية طارئة تنتج عن نقص التروية الدموية للدماغ.

التصلب المتعدد:

من الأعراض المبكرة الشائعة لهذا المرض المناعي المزمن الذي يصيب الجهاز العصبي المركزي، الشعور بتنميل في الرأس.

ورم الدماغ أو تمدد الأوعية الدموية:

يؤدي وجود ورم أو تمدد في الأوعية الدموية بالدماغ أو الرقبة إلى الضغط على الأعصاب، مسببًا تنميلًا مستمرًا في الرأس أو الوجه، ويعد الصداع الحاد والمفاجئ علامة خطيرة على تمزق تمدد الأوعية الدموية.

داء السكري:

مع مرور الوقت، يؤدي ارتفاع مستوى السكر في الدم إلى تلف الأعصاب، المعروف باعتلال الأعصاب السكري، والذي يؤثر على أعصاب الرأس والوجه.

العدوى الشديدة:

هناك بعض أنواع العدوى التي تصيب الجهاز العصبي، مثل الهربس النطاقي (الحزام الناري)، وداء لايم، والتهاب الدماغ، تؤدي إلى تلف الأعصاب وتنميل الرأس.



أمراض المناعة الذاتية:

يظهر التنميل أو الوخز في حالات يهاجم فيها الجهاز المناعي أعصاب الجسم، مثل الذئبة، والتهاب المفاصل الروماتويدي، ومتلازمة غيلان-باريه.

متى يجب التوجه إلى الطبيب المختص؟



1- الشعور بضعف مفاجئ أو شلل في الذراع أو الساق أو جانب واحد من الوجه.

2- المعاناة من صعوبة في الكلام أو تداخله أو صعوبة في فهم الكلام.

3- تغيرات مفاجئة في الرؤية أو فقدانها.

4- الإصابة بصداع مفاجئ وشديد وغير معتاد.

5- الإصابة بدوار، أو فقدان التوازن.

6- فقدان السيطرة على المثانة أو الأمعاء.

