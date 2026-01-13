إعلان

"هبة" تطلب الخلع بسبب حماتها: "عايزاني أربي ولاد بنتها"

كتب : نور العمروسي

08:16 م 13/01/2026

قضية خلع

كتبت- نور العمروسي:

أقامت "هبة" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بالخلع من زوجها، مبررة طلبها بتعرضها لقيود شديدة فرضتها والدة زوجها، وصلت إلى حد منع والدها وشقيقها من زيارتها.

وقالت هبة، البالغة من العمر 29 عامًا، إنها تزوجت منذ سبعة أشهر من حسام (33 عامًا)، وهو مهندس يعمل بالخارج، وتقيم في منزل الزوجية الكائن بإحدى العمارات المملوكة لأسرة الزوج، موضحة أن زوجها سافر إلى مقر عمله بعد شهرين فقط من الزواج.

وأضافت الزوجة أن والدة زوجها فرضت سيطرتها الكاملة عليها عقب سفر زوجها، فلم يكن مسموحًا لها بالخروج بمفردها أو طلب الطعام عن طريق خدمة التوصيل، وعندما شكت لوالدتها، نصحتها بتجنب المشكلات، وتكفل والدها وشقيقها بشراء جميع احتياجاتها، إلا أن والدة الزوج منعت والدها وشقيقها من دخول العمارة، بحجة أنها "عمارة عائلة" ولا يجوز دخول رجال غرباء إليها.

وتابعت هبة أنها حاولت إبلاغ زوجها بما تتعرض له، إلا أن رده كان حاسمًا بقوله: "تعليمات والدتي تتنفذ".

وأردفت الزوجة أن الأزمة بلغت ذروتها عندما تقدم عريس لشقيقة زوجها المطلقة، والتي لديها طفلان، وكان من شروط العريس ألا يقيم الطفلان معها، وعلى إثر ذلك قررت والدة الزوج أن يقيم الطفلان مع "هبة" باعتبارها تعيش بمفردها لتتولى رعايتهما، وعندما رفضت هذا القرار، ردت والدة الزوج قائلة إن المنزل ملكها، وهي صاحبة القرار فيمن يقيم فيه.

وأشارت هبة إلى أنها طلبت من زوجها اصطحابها معه إلى الخارج هربًا من المشكلات المتكررة مع والدته، فوافق وطلب منها الإقامة مؤقتًا لدى أسرتها لحين إنهاء إجراءات السفر، وبالفعل، أنهت استخراج جواز سفرها ورتبت جميع أمورها، إلا أنها فوجئت باتصال من زوجها يخبرها بإلغاء فكرة السفر، مبررًا ذلك بأن والدته أقسمت على مقاطعته والتبرؤ منه إذا اصطحبها معه.

وأضافت أن زوجها طلب منها البقاء في منزل أسرتها لحين عودته من الخارج، وعندما سألته عن موعد عودته، أخبرها أن ذلك لن يكون قبل عام على الأقل، وهو ما دفعها لاتخاذ قرار الانفصال.

واختتمت هبة حديثها قائلة إنها لجأت إلى محكمة الأسرة وأقامت دعوى خلع حملت رقم 1690 لسنة 2025، ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة حتى الآن.

دعوى قضائية محكمة الأسرة مصر الجديدة قضية خلع

