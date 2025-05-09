فاكهة خارقة تعالج الانتفاخ وتساعد على النوم- تناولها

قالت خبيرة التغذية البريطانية نيكول كووكو أنه بالرغم من فوائده الصحية الكثيرة، غالبا ما ينظر إلى الكيوي على أنه فاكهة أقل من قيمتها الحقيقية.

وأضافت: "الكيوي غني بفيتامين سي والألياف، ومضادات الأكسدة، ويحتوي على إنزيم أكتينيدين يعزز الهضم بطريقة فعالة، وفقا لموقع "هيلث".

فوائد الكيوي:

تحسين الهضم

يحتوي يحتوي على "أكتينيدين"، وهو إنزيم يسهل تكسير البروتينات، مما يساعد المعدة على هضم الطعام بسهولة وفعالية. وتوصي نيكول بتناول الكيوي مع قشرته للحصول على أقصى فائدة.

النوم الكافي

بفضل غناه بالسيروتونين، يساهم الكيوي في تنظيم النوم. وتشير دراسات إلى أن تناول حبة كيوي قبل ساعة من النوم قد يحسن جودة النوم ويسرّع الاستغراق فيه.

نضارة البشرة

الكيوي غني بفيتامين C، مما يحفّز إنتاج الكولاجين، ويقاوم علامات الشيخوخة من خلال محاربة الجذور الحرة.

تقوية المناعة

تحتوي حبة كيوي واحدة على أكثر من 100% من الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين C، ما يجعلها داعماً طبيعياً لمناعة الجسم.

صحة القلب

البوتاسيوم والألياف الموجودة في الكيوي يساعدان على خفض ضغط الدم والكوليسترول، ما يعزز صحة القلب ويحمي من أمراضه.

فقدان الوزن

بفضل سعراته المنخفضة وغناه بالألياف، يعزز الكيوي الشعور بالشبع ويقلل من الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة.

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