بعد وفاة الفنان نعيم عيسى.. أعراض تكشف الالتهاب الرئوي الحاد

كتبت- شيماء مرسي

توفي الفنان نعيم عيسى عن عمر 92 عاما بعد صراع مع الالتهاب الرئوي الحاد.

وفي هذا الصدد يستعرض "مصراوي" أسباب وأعراض الالتهاب الرئوي الحاد، وفق ما كشف موقع "mayoclinic".

أسباب الالتهاب الرئوي

يمكن أن يحدث الالتهاب الرئوي عندما يهاجم جهاز المناعة العدوى في الحويصلات الهوائية الصغيرة في الرئتين، قد يؤدي هذا إلى تورم الرئة وتسريب السوائل.

ويمكن للعديد من البكتيريا والفيروسات والفطريات أن تسبب الالتهاب الرئوي، وتعد البكتيريا السبب الأكثر شيوعا لدى البالغين.

أعراض الالتهاب الرئوي

ألم الصدر عند التنفس أو السعال

التشوش الذهني أو التغييرات في الوعي العقلي

السعال

الإرهاق

الحمى

التعرق

قلة درجة حرارة الجسم

الإسهال

الغثيان والقيء

ضيق النفس

الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالالتهاب الرئوي

-إذا كان عمرك يزيد عن 65 عاما أو أقل من عامين.

-الأشخاص الذين يعانون من أمراض الرئة أو القلب والتليف الكيسي والربو ، ومرض الانسداد الرئوي المزمن وانتفاخ الرئة والتليف الرئوي والساركويد .

-تزيد حالات مثل الخرف ومرض باركنسون والسكتة الدماغية من خطر إصابتك بالالتهاب الرئوي التنفسي.

-المدخنين.

-النساء الحوامل.

-المصابين بضعف جهاز المناعة.

علاج الالتهاب الرئوي

المضادات الحيوية: تعالج المضادات الحيوية الالتهاب الرئوي البكتيري.

الأدوية المضادة للفطريات: يمكن لمضادات الفطريات علاج الالتهاب الرئوي الناجم عن عدوى فطرية.

الأدوية المضادة للفيروسات: قد يصف الطبيب مضادات فيروسية مثل أوسيلتاميفير (تاميفلو®)، أو زاناميفير (ريلينزا®)، أو بيراميفير (رابيفاب®) لتقليل مدة المرض ومدى شدة المرض الناتج عن الفيروس.

العلاج بالأكسجين: لتوفير كمية كافية من الأكسجين في حال نقصه بالجسم، قد يلجأ الطبيب إلى إعطاء المريض أكسجين إضافي عبر أنبوب يوضع في الأنف أو قناع يغطي الوجه.

السوائل الوريدية : السوائل التي يتم توصيلها مباشرة إلى الوريد (IV) تعالج الجفاف أو تمنعه.

تصريف السوائل: إذا كانت لديك كمية كبيرة من السوائل بين رئتيك وجدار الصدر (انصباب جنبي)، فقد يقوم الطبيب بتصريفها باستخدام قسطرة أو جراحة.



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