بمكون واحد موجود في مطبخك.. مي عز الدين تكشف سر جمال بشرتها

كتبت- شيماء مرسي

كشفت الفنانة مي عز الدين في فيديو عبر حسابها الرسمي بتطبيق "تيك توك" عن طريقة عنايتها ببشرتها.

وقالت مي: "الحاجة الوحيدة اللي بعملها لبشرتي إني كل 3 أيام بعد ما أغسل وشي بصابونة عادية للبشرة بحط زيت حبة البركة".

وتابعت: "زيت حبة البركة كويس جدا كويسة للبشرة.. غير كده مبعملش أي حاجة تانية".

وأضافت: "ممكن من الوقت للتاني بغسل وشي بماية الورد مفيدة جدا".

وأشارت: "مليش في الكريمات أو أي حاجة تانية مش طبيعية بالذات في البشرة بس أهم حاجة منحطش مكياج كتير عشان منستهلكش البشرة".

فوائد أخرى لـ زيت حبة البركة:

-علاج حب الشباب، وفقا لموقع "clevelandclinic".

-تقليل الإكزيما.

-التئام الجروح.

-الوقاية من الصدفية.

-تقليل أعراض الحساسية الموسمية.

-تخفيف التهاب المفاصل.

-تحسين التنفس.

-إدارة مرض السكري.

-مكافحة السرطان



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