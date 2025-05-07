بمكون واحد موجود في مطبخك.. مي عز الدين تكشف سر جمال بشرتها
كتبت- شيماء مرسي
كشفت الفنانة مي عز الدين في فيديو عبر حسابها الرسمي بتطبيق "تيك توك" عن طريقة عنايتها ببشرتها.
وقالت مي: "الحاجة الوحيدة اللي بعملها لبشرتي إني كل 3 أيام بعد ما أغسل وشي بصابونة عادية للبشرة بحط زيت حبة البركة".
وتابعت: "زيت حبة البركة كويس جدا كويسة للبشرة.. غير كده مبعملش أي حاجة تانية".
وأضافت: "ممكن من الوقت للتاني بغسل وشي بماية الورد مفيدة جدا".
وأشارت: "مليش في الكريمات أو أي حاجة تانية مش طبيعية بالذات في البشرة بس أهم حاجة منحطش مكياج كتير عشان منستهلكش البشرة".
فوائد أخرى لـ زيت حبة البركة:
-علاج حب الشباب، وفقا لموقع "clevelandclinic".
-تقليل الإكزيما.
-التئام الجروح.
-الوقاية من الصدفية.
-تقليل أعراض الحساسية الموسمية.
-تخفيف التهاب المفاصل.
-تحسين التنفس.
-إدارة مرض السكري.
-مكافحة السرطان
@maiezzeldin
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