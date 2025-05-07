إعلان

بمكون واحد موجود في مطبخك.. مي عز الدين تكشف سر جمال بشرتها

03:00 م الأربعاء 07 مايو 2025

مي عز الدين

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- شيماء مرسي

كشفت الفنانة مي عز الدين في فيديو عبر حسابها الرسمي بتطبيق "تيك توك" عن طريقة عنايتها ببشرتها.

وقالت مي: "الحاجة الوحيدة اللي بعملها لبشرتي إني كل 3 أيام بعد ما أغسل وشي بصابونة عادية للبشرة بحط زيت حبة البركة".

وتابعت: "زيت حبة البركة كويس جدا كويسة للبشرة.. غير كده مبعملش أي حاجة تانية".

وأضافت: "ممكن من الوقت للتاني بغسل وشي بماية الورد مفيدة جدا".

وأشارت: "مليش في الكريمات أو أي حاجة تانية مش طبيعية بالذات في البشرة بس أهم حاجة منحطش مكياج كتير عشان منستهلكش البشرة".

فوائد أخرى لـ زيت حبة البركة:

-علاج حب الشباب، وفقا لموقع "clevelandclinic".

-تقليل الإكزيما.

-التئام الجروح.

-الوقاية من الصدفية.

-تقليل أعراض الحساسية الموسمية.

-تخفيف التهاب المفاصل.

-تحسين التنفس.

-إدارة مرض السكري.

-مكافحة السرطان

@maiezzeldin


"سوبر فروتس".. 4 فواكه تطرد النيكوتين من أجسام المدخنين

9 أطعمة ومشروبات لعلاج وتنظيف الكبد والأمعاء- مفعولها سحري

ماذا يحدث لجسمك عند إعادة تسخين الملوخية أكثر من مرة؟.. طبيبة تحذر

هتدمر كليتيك.. 4 أطعمة احذر الإفراط في تناولها

مواليد 5 أبراج يتصدرون قائمة الكرم والعطاء.. روحهم لا تعرف الأنانية

مي عز الدين سر جمال بشرتها الفنانة مي عز الدين في فيديو منوعات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

رسميًا.. الزمالك يعلن تعيين أيمن الرمادي مديرا فنيا للفريق
أرخص 3 سيارات أوروبية جديدة في مصر.. تبدأ من 695 ألف جنيه
مصر تدعو الهند وباكستان إلى التهدئة وضبط النفس
مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في اليمن مع الولايات المتحدة