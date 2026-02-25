شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي على 12 قرارًا جديدًا.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

وزير الدفاع يلتقي قائد الجيش اللبناني لبحث تعزيز التعاون العسكري

التقى الفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، العماد رودولف هيكل، قائد الجيش اللبناني، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً.

للتفاصيل..اضغط هنا

مجلس الوزراء ينعى "شيخ الإذاعيين" فهمي عمر

نعى مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ـ بخالص الحزن والأسى ـ شيخ الإذاعيين فهمي عمر، رئيس الإذاعة المصرية الأسبق، الذي وافته المنية اليوم، بعد مسيرة مهنية ووطنية حافلة بالأعمال الخالدة في سجل الإذاعة المصرية.

للتفاصيل..اضغط هنا

بالتفاصيل.. الحكومة توافق على 12 قرارًا جديدًا في اجتماعها الأسبوعي

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على 12 قرارًا جديدًا.

للتفاصيل.. اضغط هنا

"حماة الوطن": تعديل على "الضريبة العقارية" برد أي زيادة غير مقرة بالقانون

قال حزب حماة الوطن في بيان اليوم، إن الهيئة البرلمانية للحزب برئاسة النائب أحمد العطيفي، عكفت على دراسة مشروع قانون الضريبة العقارية دراسة مستفيضة، مستعينة بآراء الخبراء والمتخصصين، في إطار حرص الحزب على إخراج تشريع متوازن يحقق العدالة الضريبية ويحمي حقوق المكلفين.

للتفاصيل.. اضغط هنا

عدادات "بلبن" مشكوك فيها.. ضبط 40 مخالفة تيار كهربائي بالسيدة زينب

حررت حملة ضبطية قضائية، مساء أمس الثلاثاء، 40 محضر سرقة تيار كهربائي اختلفت بين عدم صحة شروط التعاقد والحصول على تيار كهربائي بطريقة غير مشروعة، بالإضافة إلى ضبط عدادات بها مقومات وتلاعبات من الداخل.

للتفاصيل..اضغط هنا

الأوقاف: توافر صكوك الإطعام على منصة مصر الرقمية والمديريات والمساجد الكبرى

أعلنت وزارة الأوقاف عن توافر صكوك الإطعام بسعر 400 جنيه للصك، وذلك عبر منصة مصر الرقمية، وخدمات الدفع الإلكترونية والتطبيقات البنكية، وفي مقار المديريات والإدارات الفرعية، وبالمساجد الكبرى، لدعم الأسر الأولى بالرعاية والمحتاجين، وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي.

للتفاصيل..اضغط هنا

المتحف المصري بالتحرير ينتهي من أعمال ترميم بردية الكاتب أوسر-حات-مس

انتهى المتحف المصري بالتحرير من تنفيذ أعمال ترميم وصيانة بردية الكاتب أوسر-حات-مس، والتي تعود إلى العصر المتأخر، وذلك في إطار جهوده المستمرة للحفاظ على كنوزه الأثرية وصونها وفق أعلى المعايير العلمية الدولية.

للتفاصيل..اضغط هنا

وزير النقل يتابع التقدم في أعمال تنفيذ الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع

قام الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل يرافقه المهندس، وجدي رضوان نائب الوزير للجر الكهربائي والسكك الحديدية واللواء طارق جويلي رئيس الهيئة القومية للأنفاق بجولة تفقدية لمتابعة أعمال إنشاء وتنفيذ ورشة الخط الأول للقطار الكهربائى السريع( السخنة / العلمين/ مطروح )

للتفاصيل..اضغط هنا

"خطة النواب" توافق مبدئيًّا على قانون الضريبة على العقارات المبنية

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، بالاشتراك مع هيئتَي مكتبَي الإسكان واللجنة الاقتصادية، مبدئيًّا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

للتفاصيل..اضغط هنا