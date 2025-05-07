عدو خفي يتربص بقلبك.. طعام شهي يحتوي على دهون وسكريات ضارة

كتبت- نرمين ضيف الله:

في الوقت الذي يعتبر فيه الكثيرون أن المخبوزات بأنواعها، مثل الكرواسون والكيك والفطائر والبسكويت، جزءًا لا يتجزأ من وجباتهم اليومية، يحذر خبراء التغذية من أن هذه الأطعمة قد تكون "قاتلًا صامتًا" يهدد صحة القلب بشكل مباشر.

العدو الخفي: الدهون المتحولة والسكر

وتعليقًا على ذلك، قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري التغذية، إن خطورة المخبوزات تكمن في محتواها العالي من الدهون المتحولة والسكريات المكررة.

وأضافت عبد الوهاب في تصريح خاص لـ"مصراوي" أن هذه المكونات ترتبط بشكل مباشر بارتفاع مستوى الكوليسترول الضار (LDL) في الدم، وانخفاض الكوليسترول الجيد (HDL)، ما يؤدي إلى تصلب الشرايين وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

هل المخبوزات كلها ضارة؟

وأوضحت الدكتورة نهلة أنه ليس جميع المخبوزات بنفس الخطورة، لكن المخبوزات المصنعة في المحلات غالبًا ما تحتوي على الزيوت المهدرجة ومواد حافظة، مما يزيد العبء على القلب ويؤثر أيضًا على الصحة العامة، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم وزيادة الوزن.

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