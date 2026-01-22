إعلان

بعد منشورات ضد الإسرائيليين.. إقالة مساعدة المدعي العام في ميشيجان

كتب : مصراوي

02:44 ص 22/01/2026

ولاية ميشيجان

وكالات

أقيلت مساعدة المدعي العام في ولاية ميشيجان، المحامية زينا أوزير، من منصبها بعد فتح تحقيق رسمي في منشورات لها على وسائل التواصل الاجتماعي ضد إسرائيل.

وعبرت أوزير عن مواقف حادة مناهضة لإسرائيل، ووصفت إسرائيل بأنها "كيان صهيوني إجرامي"، إذ كتبت أيضا "تبا لإسرائيل".

وبحسب تقارير إعلامية أمريكية، فقد جاء قرار الإقالة عقب تداول منشورات كتبت فيها أوزير عبارات صريحة مناهضة لإسرائيل والولايات المتحدة، بالإضافة إلى مشاركتها في فعالية مساندة لفلسطين، قالت خلالها: "فهمنا أن القانون لا يحمينا، ومن المحزن أن الأمر تطلب إبادة جماعية حتى تصبح فلسطين في صدارة الاهتمام".

وأشارت المصادر إلى أن مكتب الادعاء العام في ميشيغان اعتبر هذه التصريحات مخالفة لمعايير الوظيفة العامة، وقرر إنهاء عملها بعد استكمال التحقيق الداخلي.

تأتي هذه الواقعة في سياق حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ أشهر، والتي أسفرت عن عشرات آلاف الشهداء والجرحى، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إلى جانب تدمير واسع للبنية التحتية، والمستشفيات، والمخيمات، وتهجير جماعي للسكان، وسط حصار خانق ومنع إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف.

وفجرت هذه الحرب موجة غضب عالمية غير مسبوقة، تمثلت في احتجاجات ومظاهرات حاشدة في الولايات المتحدة وأوروبا وعواصم العالم، وحملات قانونية وشعبية تطالب بمحاسبة إسرائيل على جرائم الحرب، وتدين الدعم السياسي والعسكري الأمريكي المتواصل لها.

كما تصاعدت الأصوات داخل المؤسسات الأكاديمية والقانونية والإعلامية الغربية التي تصف ما يجري في غزة بأنه إبادة جماعية، وتحمل الولايات المتحدة وحلفاءها مسؤولية مباشرة عن استمرار العدوان، وفقا لروسيا اليوم.

