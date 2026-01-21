التغذية السليمة لا تقتصر فقط على صحة القلب والجسم، بل تلعب دورا أساسيا في الحفاظ على قدرات الدماغ وتأخير آثار التقدم في العمر.

ووفق دراسة حديثة لمعهد الأغذية نشرتها الباحثة ليندا ميلو أور، هناك 5 عناصر غذائية رئيسية يمكن أن تحمي الدماغ من الشيخوخة المبكرة وتحسن الذاكرة ووظائفه المعرفية، بحسب موقع Shine.

أحماض أوميجا 3 الدهنية

تشتهر أحماض أوميجا 3 بفوائدها للقلب، لكنها أيضا تحمي الدماغ من التدهور المرتبط بالعمر، وتساهم في تعزيز الذاكرة المكانية.

ويمكن الحصول عليها من مصادر طبيعية مثل السلمون، بذور الكتان، وبذور الشيا.

الكولين

يعتبر الكولين من المنبهات الطبيعية للدماغ، ويساعد في الوقاية من أمراض مرتبطة بالشيخوخة مثل الخرف والزهايمر، كما يعزز الوظائف المعرفية، ويتوافر الكولين بكثرة في البيض.

المغنيسيوم

هذا المعدن ليس مفيدا للعظام فحسب، بل يساهم أيضا في تحسين وظائف الدماغ، ويساعد في حالات اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط، ومن أبرز مصادره الأفوكادو، فول الصويا، الموز، والشوكولا الداكنة.

مضادات الأكسدة

الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة مثل التوت والجوز تساعد في حماية خلايا الدماغ من التلف، مما يقلل خطر الإصابة بالخرف والزهايمر مع التقدم في العمر.

فيتامين "إي" وحمض الفوليك

هذه العناصر تحافظ على صحة الأعصاب وتعزز قدرات الدماغ، ويمكن العثور عليها في المكسرات، الفول السوداني، والخضروات الورقية.

