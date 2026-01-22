إعلان

موعد انتهاء التقدم للحصول على جوائز جامعة الأزهر للعام الأكاديمي 2025

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

03:00 ص 22/01/2026

الدكتور سلامة جمعة داود

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، مد فترة التقديم للحصول على جوائز جامعة الأزهر للعام الأكاديمي 2025م، حتي يوم السبت بعد القادم الموافق 31 يناير الجاري 2026م.

وأوضح فضيلة الأستاذ الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، أن فتح باب التقدم جاء بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مشيرًا إلى أن التقديم متاح في مجالات: "العلوم الشرعية - العلوم العربية - العلوم الطبية - العلوم الأساسية - العلوم الهندسية - العلوم النظرية - العلوم الإنسانية".

وبين رئيس الجامعة أن عدد الجوائز ست جوائز تتضمن:

-جائزة جامعة الأزهر وقيمتها 150 ألف جنيه للأساتذة فوق سن الستين، وعددها خمس جوائز.

-جائزة الجامعة التقديرية وقيمتها (100) ألف جنيه ومتاحة للأساتذة ممن أمضوا (٣) سنوات فأكثر في درجة أستاذ.

-جائزة الجامعة للتميز العلمي وقيمتها (70) ألف جنيه للأساتذة المساعدين ومن لم يمض عليهم 3 سنوات في درجة أستاذ.

-جائزة الجامعة التشجيعية وقيمتها (50) ألف جنيه للمدرسين ولمن لم يمض عليهم 3 سنوات في درجة أستاذ مساعد.

-جائزة أفضل رسالة دكتوراه للرسائل المجازة خلال العام الدراسي السابق وقدرها (30) ألف جنيه.

-جائزة أفضل رسالة (ماجستير) للرسائل المجازة خلال العام الدراسي السابق وقدرها (30) ألف جنيه.

وأعلن رئيس الجامعة شروط التقديم للجوائز، وهي:

-ألا يكون المتقدم عضوًا بمجلس جوائز الجامعة خلال سنة الترشح.

-ألا يكون سبق حصوله على إحدى جوائز الدولة عن نفس الإنتاج العلمي المقدم.

-عدم الجمع بين أكثر من جائزة في العام ذاته ويجوز الترشح لجائزة جديدة بعد مرور خمس سنوات على آخر جائزة.

-أن يكون المتقدم على قيد الحياة عند التقدم.

-أن يكون قد قضى ثلاث سنوات على الأقل وما زال على رأس العمل بالجامعة وقت التقدم.

-التزام المتقدم بالأخلاقيات العلمية، وألا يكون قد وقعت عليه عقوبة تأديبية نهائية.

-في حالة الجمع بين جائزة من جوائز الدولة وجائزة من جوائز الجامعة لنفس الإنتاج يتنازل المتقدم عن جائزة الجامعة.

والتقديم للجوائز يكون في مكتب الدكتور نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور سلامة جمعة داود جامعة الأزهر جوائز جامعة الأزهر للعام الأكاديمي شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

زيارة مرتقبة لرئيسة فنزويلا إلى الولايات المتحدة
شئون عربية و دولية

زيارة مرتقبة لرئيسة فنزويلا إلى الولايات المتحدة
"بينهم لاعب الأهلي السابق".. 20 صورة لنجوم كرة قدم أجروا عمليات تجميل
مصراوي ستوري

"بينهم لاعب الأهلي السابق".. 20 صورة لنجوم كرة قدم أجروا عمليات تجميل
خالد أبو بكر: تقييم "25 يناير" يتطلب دقة زمنية.. والالتزام بالدستور أساس
أخبار مصر

خالد أبو بكر: تقييم "25 يناير" يتطلب دقة زمنية.. والالتزام بالدستور أساس
لمحبي الألعاب الإلكترونية.. ZTE تُطلق أفضل هواتفها الذكية الجديدة
أخبار و تقارير

لمحبي الألعاب الإلكترونية.. ZTE تُطلق أفضل هواتفها الذكية الجديدة

صفقة الأهلي الجديدة تثير الجدل بعد نشر الفيديو التقديمي
رياضة محلية

صفقة الأهلي الجديدة تثير الجدل بعد نشر الفيديو التقديمي

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026