

وكالات

اقتحم مجموعات من المستوطنين، بحماية مشددة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، المقامات الدينية في بلدة عورتا جنوب شرق مدينة نابلس، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وفرضت قوات الاحتلال طوقًا أمنيًا على البلدة، وشددت القيود على حركة الفلسطينيين وأقامت إغلاقات ونقاط تفتيش، لتأمين اقتحام المستوطنين للمقامات الدينية.

وتضم بلدة عورتا نحو 12 مقامًا تاريخيًا، في وقت يرى فيه أهالي البلدة أن هذه الاقتحامات تأتي ضمن محاولات متواصلة لفرض وقائع جديدة على الأرض، عبر استهداف الطابع الإسلامي للمقامات والسعي لتغيير معالمها وتكريس روايات استيطانية تمهيدًا لمزيد من التمدد على أراضي البلدة.

وفي السياق ذاته، هاجم مستوطنين خربة المراجم في بلدة دوما جنوب نابلس، وسط استفزازات متكررة، ضمن هجمات منظمة تستهدف تضييق الخناق على السكان وخلق بيئة طاردة للفلسطينيين من المنطقة.

وقال الهلال الأحمر، يوم الأربعاء، إن طواقمه في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة تمكنت من نقل 5 حالات اعتداء بالضرب من قبل جيش الاحتلال في الاقتحام المستمر لجبل جوهر وجاري نقلهم إلى المستشفى.

واعتلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من المواطنين في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية عقب اقتحام منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، حيث تركزت هذه الاقتحامات في المنطقة الجنوبية بالمدينة

ومازالت قوات الاحتلال تفرض حصارا على المنطقة الجنوبية في الخليل لليوم الثالث على التوالي وتغلق طرقا رئيسية وفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الاسمنتية والسواتر الترابية، وفقا للغد.