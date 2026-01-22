

وكالات

شنت طائرات حربية إسرائيلية سلسلة غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة بالتزامن مع عمليات إطلاق نار تجاه المناطق الشرقية الخاضة تحت السيطرة الإسرائيلية.

واستهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية مناطق عدة داخل الخط الأصفر شرقي مدينة غزة.

كما استهدفت سلسلة غارات آخرى المناطق الشرقية لمدينة دير البلح ومخيم البريج وسط القطاع.

وفي مدينة خان يونس جنوبي القطاع استهدفت طائرات الاحتلال مناطق داخل الخط الأصفر شرقي المدينة.

تأتي هذه الغارات في ظل استمرار الاحتلال باختراق اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وعدم الالتزام به.

وأكدت حركة حماس، الأربعاء، أن استهداف طائرات الاحتلال الصهيوني لسيارة تابعة للجنة المصرية للإغاثة وسط قطاع غزة عصر أمس، واستشهاد 3 مصورين صحفيين كانوا على متنها أثناء أدائهم واجبهم الإعلامي في مخيمات الإيواء وسط قطاع غزة؛ يمثّل جريمة حرب موصوفة.

كما يمثل تصعيدا خطيرا للانتهاكات الصارخة لاتفاق وقف إطلاق النار، كما يُعَدّ امتدادا للاستهداف الممنهج للصحفيين ولعمليات الإغاثة الإنسانية في القطاع، وفقا للغد.