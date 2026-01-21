"أنا شفت معاه الهنا" فيديو جديد يجمع عصام عمر وجيهان الشماشرجي

شارك الفنان عصام عمر، متابعيه عبر السوشيال ميديا، مقطع فيديو جديد يجمعه مع الفنانة جيهان الشماشرجي.

ونشر عصام، الفيديو الذي جمعهما على أنغام أغنية (أنا شفت معاه الهنا) للمطربة الشابة نسرين أيمن، وذلك عبر حسابه على فيسبوك، واكتفى بوضع إيموجي "قلب وكف يد".

وكان عصام عمر وجيهان الشماشرجي مازح الجمهور والمتابعين بطريقة كوميدية في وقت سابق، إذ قام عصام بنشر صورة رفقة جيهان عبر حسابه على "فيسبوك" وكتب: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات"، وسط تساؤلات الجمهور حول حقيقة ارتباطهما.

لتعلق جيهان الشماشرجي على تدوينته: "الله يبارك فيكوا يا جماعة بس ده لبس الشغل".

ورد عليها عصام عمر بطريقة كوميدية، قائلا: "هنفضل مخبين على الناس لحد امتى؟، لازم الناس كلها تعرف كل حاجة".

وكانت صورتهما من كواليس مسلسلهما الجديد كنوع من أنواع الحملات الترويجية لـ "بطل العالم" الذي يتشارك الثنائي عصام عمر وجيهان الشماشرجي بطولته.

تدور أحداث المسلسل بعد خسارة بطولة العالم، يتحول بطل أفريقيا في الملاكمة إلى حارس شخصي محترف يبحث عن فرصة ثانية. تتغير حياته تماماً حين يُكلَّف بحماية دنيا، ابنة رجل أعمال ماكر ترك وراءه ميراثاً مخفياً وديوناً خطيرة لمحروق، ملك عالم الرهانات. ينطلق صلاح ودنيا في مطاردات مشتعلة لكشف سر الثروة، وخلال الرحلة يستعيد البطل قوته ويجد طريقاً جديداً نحو الحب والخلاص.

ويشارك في بطولته عصام عمر، فتحي عبد الوهاب، جيهان الشماشرجي، محمد لطفي، منى هلا، أحمد عبد الحميد، تأليف هاني سرحان، إخراج عصام عبد الحميد.