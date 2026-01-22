ننشر الصور الأولى لموقع حادث مصرع 3 أطفال داخل مسكنهم في الدقهلية

الدقهلية -رامي محمود:

أظهرت الصور الأولى للشقة السكنية التي تعرض بداخلها 3 أطفال أشقاء الاختناق نتيجة اشتعال النيران بالسكن بسبب ماس كهربائي ناتج عن التوصيلات الكهربائية العشوائية بمسكنهم بشارع الثانوية بمدينة المنصورة، التهام النيران لمحتويات الشقة بالكامل.

تبين من الصور احتراق الغرف والتهام النيران لحوائط المسكن وكافة الأثاث.

كان حريق هائل قد شب داخل شقة سكنية بمدينة المنصورة، أسفر عن وفاة 3 أطفال أشقاء تركتهم والدتهم وزوجها بداخلها بعد نزولهم للعمل.

تفاصيل الواقعة بدأت بتلقي اللواء عصام هلال مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لمأمور قسم شرطة أول المنصورة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حريق في منزل بشارع الثانوية دائرة القسم.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة وسيارات الإطفاء التابعة لإدارة الحماية المدنية إلى مكان الحادث، إذ تبين من الفحص نشوب الحريق داخل عقار مكون من 4 طوابق بشارع خليل المتفرع من شارع الثانوية بمدينة المنصورة، تحديدا بالطابق الأخير من المنزل نتيجة حدوث ماس كهربائي أدى إلى التهام محتويات الشقة.

نتج عن الحادث وفاة 3 أطفال أشقاء هما كلا من: "سليم نور الدين عماد مصطفى، 9 سنوات، وشقيقة سليمان 6 سنوات وسفيان 4 سنوات".

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، واستخراج جثامين الأطفال الثلاثة ونقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى المنصورة الدولي.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأودع الجثامين ثلاجة حفظ الموتى وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.