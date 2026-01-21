فرقعة المفاصل.. تفسير طبي لأصوات الجسم اليومية

قد يصدر جسم الإنسان أصواتا غريبة وغير متوقعة خلال اليوم، بدءا من الفواق، فرقعة المفاصل، صفير الأنف، قرقرة المعدة، وحتى ما يشبه "الوشوشة" داخل الأذن.

ورغم أن معظم هذه الأصوات قد تبدو مزعجة وتثير إحساسا بفقدان السيطرة، يؤكد الخبراء أنها طبيعية في الغالب ولا تشكل خطرا صحيا، إلا إذا استمرت لفترات طويلة أو صاحبها ألم أو أعراض أخرى.



ينتج الفواق عن تشنج مفاجئ في الحجاب الحاجز، العضلة الرقيقة أسفل القفص الصدري المسؤولة عن التنفس، مما يؤدي إلى إغلاق الحبال الصوتية أثناء الزفير وإصدار الصوت المميز.

ويشير الصيدلي البريطاني جورج ساندو إلى أن أسباب الفواق تشمل تناول الطعام بسرعة، شرب المشروبات الغازية، أو ضغط زائد على الحجاب الحاجز، مضيفا أن الفواق يزول عادة خلال دقائق أو ساعات، بينما استمرار أكثر من 48 ساعة قد يستدعي استشارة طبية.

فرقعة المفاصل



تحدث فرقعة المفاصل بسبب انفجار فقاعات غازية داخل السائل الزلالي الذي يملأ محفظة المفصل، وتزداد المسافة بين العظام عند شد أو تمديد المفصل، ما يخلق الفراغ الذي يسمح بتكون فقاعات الغاز وانفجارها، وأكدت دراسة جامعة كاليفورنيا أن الصوت ناتج

عن هذه الفقاعات، مشيرا أخصائي العلاج الطبيعي تيم ألارديس إلى أن المفصل لا يمكن فرقعته مرة أخرى إلا بعد مرور 20–30 دقيقة، وأنها عادة غير مؤذية إلا إذا صاحبها ألم.

صفير الأنف



ينتج صفير الأنف غالبا عن تضييق الممرات الأنفية بسبب تراكم المخاط أثناء نزلات البرد، لكن في بعض الحالات قد يكون بسبب ثقوب صغيرة في الحاجز الأنفي نتيجة العبث بالأنف أو تعاطي بعض المواد المستنشقة، ويمكن علاجها جراحيا إذا لزم الأمر.

قرقرة المعدة

تصدر قرقرة المعدة عن حركة الغازات والسوائل داخل الأمعاء وليس المعدة فقط، وقد تتفاقم عند الإصابة بمتلازمة القولون العصبي أو التوتر النفسي، إذ تؤثر هرمونات التوتر مباشرة على حركة الجهاز الهضمي، كما يوضح جورج ساندو.

صوت "الوشوشة" في الأذن



هذا الصوت غالبا ما يكون ناتجا عن تدفق الدم في الشرايين والأوردة القريبة من الأذن، مثل الشريان السباتي، وقد يظهر عند تغيير وضعية الجسم بسرعة، أو بسبب انسداد الأذن بالشمع أو التهابات الجيوب الأنفية، وعادة يزول دون تدخل خلال أسابيع قليلة.

يؤكد الخبراء أن معظم هذه الأصوات طبيعية، لكنها تصبح مؤشرا يحتاج للانتباه عند استمرارها لفترات طويلة، تكرارها بشكل غير معتاد، أو وجود ألم مصاحب، وفي هذه الحالات ينصح باستشارة طبيب للتأكد من سلامة الجسم.