السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي



عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسلامة الله، إلى أرض الوطن في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس، عقب زيارة استمرت يومين إلى مدينة دافوس السويسرية، إذ شارك في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد توجّه إلى مدينة دافوس السويسرية للمشاركة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يعقد خلال الفترة من 19 إلى 23 يناير 2026 تحت شعار "روح الحوار".

قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن جدول أعمال المنتدى تضمن سلسلة من الفعاليات يشارك فيها قادة دول ورؤساء منظمات دولية وإقليمية، إلى جانب ممثلين عن كبرى مؤسسات القطاع الخاص.

وتتناولت جلسات المنتدى موضوعات تتعلق بتعزيز التعاون الدولي، ودعم مسارات الازدهار العالمي، وتوسيع الاعتماد على التكنولوجيا والابتكار كقاطرة للنمو، فضلا عن الاستثمار في رأس المال البشري.

والتقى الرئيس السيسي على هامش أعمال المنتدى، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ بحثا آخر المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين مصر والولايات المتحدة بما يخدم مصالح البلدين ويعزز الاستقرار الإقليمي والدولي.