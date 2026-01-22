دليلك الغذائي لفصل الشتاء.. أطعمة تدفئ الجسم وتحميه

أكدت الدكتورة يلينا سولوماتينا، خبيرة التغذية، أن فصل الشتاء يتطلب اهتمامًا خاصًا بالنظام الغذائي، مشيرة إلى أهمية الاعتماد على الأطعمة الدافئة والأسماك الغنية بالدهون الصحية، لما لها من دور فعّال في تعزيز المناعة والحفاظ على مستويات الطاقة خلال الطقس البارد، نقلا عن gazeta.ru.

وأوضحت أن التغذية الشتوية السليمة ينبغي أن ترتكز على الكربوهيدرات المعقدة، مثل تلك الموجودة في الحبوب الكاملة ومنتجات الخبز، لما توفره من طاقة مستدامة تساعد الجسم على مواجهة انخفاض درجات الحرارة.

وأضافت أن البروتينات قليلة الدهون تمثل عنصرًا أساسيًا في هذا النظام، إذ تزود الجسم بالمكونات الضرورية لبناء بروتينات الجهاز المناعي. ولهذا تنصح بإدراج الأسماك إلى جانب لحوم الدجاج والديك الرومي والأرانب ضمن الوجبات اليومية، مع تفضيل طرق الطهي الصحية كالسلق أو الطهي على نار هادئة أو الشوي، لضمان سهولة الهضم والاستفادة القصوى من البروتين.

وأشارت الخبيرة إلى أن مصادر البروتين لا تقتصر على اللحوم فقط، إذ تحتوي منتجات الألبان مثل الجبن، إضافة إلى البيض والبقوليات كالبازلاء والحمص والفاصوليا والعدس، على نسب جيدة من البروتين النباتي والحيواني.

كما شددت على أهمية الحصول على كميات كافية من فيتامين A، لما له من دور رئيسي في تقوية الأغشية المخاطية، ما يحد من تسلل الفيروسات إلى الجسم. ولفتت إلى أن هذا الفيتامين يوجد في الزبدة، في حين تتوافر الكاروتينات التي يحولها الجسم إلى فيتامين A في عدد من الخضراوات والفواكه، مثل المشمش المجفف والجزر واليقطين والبصل واللفت والبنجر.

