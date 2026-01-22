كيف تتغلب على الاستيقاظ المفاجئ منتصف الليل؟

يعتبر الاستيقاظ في منتصف الليل تجربة مزعجة شائعة، إذ يتحول الهدوء فجأة إلى قلق، مع تسارع الأفكار حول الوقت المتبقي للنوم. وكلما حاول الشخص الاسترخاء، يزداد شعوره باليقظة، وهو ما يفسره علماء النوم بأنه رد فعل طبيعي للجسم.



يشرح عالم الأعصاب أندرو هوبرمان، المختص بدراسة العلاقة بين الدماغ والتنفس والتوتر، أن الاستيقاظ الليلي غالبًا ما ينشط استجابة توتر خفيفة، تجعل الدماغ في حالة يقظة بدلاً من النوم. ويؤكد هوبرمان أن الطريقة الأكثر فعالية للعودة للنوم لا تكمن في محاولة إجبار النفس على النوم، بل في إرسال إشارة واضحة للجهاز العصبي بأن الوقت آمن للاسترخاء.

يركز نهج هوبرمان على وظائف الجسم الأساسية بدلاً من الانشغال بالجهد الذهني، مستفيدًا من تأثير التنفس وحركة العين في تهدئة الجهاز العصبي. وتشير أبحاثه السريرية إلى أن هذين العاملين يلعبان دورًا محوريًا في إعادة الجسم إلى حالة استرخاء طبيعية.

خطوات عملية لإعادة النوم

يمكن تطبيق طريقة بسيطة لإعادة النوم من خلال الخطوات التالية:

أبقِ عينيك مغمضتين وحركهما ببطء من جانب إلى آخر.



ركز على الزفير العميق والطويل.



اسمح لجسمك بالاسترخاء دون محاولة فرض النوم.



يساعد هذا المزيج على تهدئة الجهاز العصبي عن طريق تقليل الإثارة وخفض إشارات التوتر في الدماغ. فالزفير البطيء ينشط مسارات التهدئة الطبيعية، بينما تقلل حركة العين اللطيفة من حالة اليقظة.

رغم أن هذه التقنية لا تضمن النجاح في كل مرة، إلا أنها تتميز بسهولة التطبيق، ولا تحتاج لأي أدوات أو أدوية، مما يجعلها خيارًا مجديًا للتجربة عند الاستيقاظ الليلي المفاجئ قبل استعداد الجسم للنوم مجددًا.

