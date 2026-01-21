"أخبار كاذبة".. ماكرون يرد على تصريحات ترامب في دافوس

رد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمؤتمر الإقتصادي العالمي في دافوس.

ونفى مكتب ماكرون، في بيان مساء الأربعاء، تأكيد ترامب في دافوس بأنه نجح في الضغط على الرئيس الفرنسي لزيادة أسعار الأدوية الموصوفة.

وقال مكتب الرئيس الفرنسي، في منشور على منصة "أكس" إن ترامب يُزعم أن الرئيس إيمانويل ماكرون رفع أسعار الأدوية. هو لا يحدد أسعارها، بل هي خاضعة لنظام الضمان الاجتماعي، وقد ظلت في الواقع مستقرة ومن دخل صيدلية فرنسية يعرف ذلك".

ونشر مكتب ماكرون رفقة البيان، صورة متحركة لترامب وهو يتحدث، مع عبارة "أخبار كاذبة!".

وفي وقت سابق مناليوم، قال ترامب خلال كلمته بـ"دافوس"، مرارًا أنه أقنع ماكرون بتقليص الفجوة في تفاوت أسعار الأدوية بين البلدين.

بحسب رواية ترامب، كان ماكرون مُصراً على عدم رفع أسعار الأدوية الفرنسية إلى أن هدد ترامب برفع الرسوم الجمركية، بما في ذلك على النبيذ والشمبانيا الفرنسية. عندئذٍ، كما قال ترامب، وافق ماكرون.