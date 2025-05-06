احذر غسل الكبدة بالماء قبل طهيها- كارثة صحية

كتبت- أسماء مرسي:

الكبدة من الأكلات المفضلة لدى الكثيرين، إلا أن هناك عادة شائعة بين العديد من ربات البيوت عند تحضيرها، ألا وهي غسل الكبدة بالماء قبل طهيها.

أخصائية تغذية تحذر من غسل الكبدة

في هذا السياق، حذرت الدكتورة شيماء فكري، أخصائية التغذية العلاجية، من غسل الكبدة بالماء قبل الطهي، لأن هذه العملية تتسبب في "زفارة" الكبدة، وهي رائحة وطعم غير مرغوب فيهما يؤثران سلبا على مذاق الوجبة.

انتقال الجراثيم واضطرابات الجهاز الهضمي

كما أشارت في تصريح لـ"مصراوي" إلى أن هذه العادة تؤدي إلى انتقال وانتشار الجراثيم إلى أسطح أخرى في المطبخ، ونتيجة لذلك، يمكن أن يتعرض الأشخاص الذين يتناولون هذه الكبدة الملوثة لاضطرابات في الجهاز الهضمي ومشكلات صحية أخرى.

الطريقة المثلى لطهي الكبدة

لتجنب هذه المخاطر والحصول على كبدة، أوضحت الطبيبة أن الخطوة الأولى تبدأ بتسخين كمية مناسبة من السمن في مقلاة، ثم إضافة فصين من الثوم المفروم لإضفاء نكهة مميزة، بعد ذلك، تُوضع قطع الكبدة في السمن والثوم، وتقليبها حتى تنضج تماما.

هذه الطريقة تضمن الحصول على كبدة آمنة للاستهلاك دون الحاجة إلى غسلها بالماء.



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