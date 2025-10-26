غير الجزر.. أطعمة غنية بفيتامين أ تقوي النظر والمناعة

كتبت- شيماء مرسي

يسهم فيتامين 'أ' في دعم صحة العينين والبشرة وتقوية الجهاز المناعي، كما يؤدي دورا مهما في الصحة الإنجابية للمرأة.

ولأن الجسم لا ينتج هذا الفيتامين ذاتيا من الضروري الحصول عليه عبر الأطعمة التي تحتوي عليه بشكل مباشر أو الأطعمة الغنية بـ الكاروتينات التي يستطيع الجسم تحويلها إلى فيتامين أ.

وفي هذا التقرير، نرصد لكم الأطعمة الغنية بفيتامين أ، وفقا لـ "فري ويل هيلث".

الكبدة

تعتبر أفضل مصدر لفيتامين أ، ومع ذلك، ينبغي تجنب الإفراط في استهلاكه؛ لأن الكبد واللحوم العضوية الأخرى تحتوي على نسب عالية من الدهون المشبعة، ويفضل تناولها بشكل معتدل وغير متكرر.

البطاطا الحلوة

تحتوي حبة البطاطا الحلوة المتوسطة على الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين 'أ' للبالغين، وهي مصدر ممتاز لصبغة 'البيتا كاروتين' التي يستخدمها الجسم كمادة أولية لتحويلها إلى فيتامين 'أ'."

السبانخ

يحتوي نصف كوب من السبانخ المسلوقة على ما يقرب من الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين "أ".

حساء اليقطين

تناول القرع على شكل حساء أو فطيرة حلوة، يوفر ما يعادل حجم كوب من مكعبات اليقطين الكمية الموصى بها يومياً من فيتامين "أ".

مصادر أخرى

الجزر يعد مصدرا استثنائيا لفيتامين 'أ'، لكن يمكن تأمين كمية كافية من الفيتامين عن طريق إدخال أطعمة أخرى، خاصة الحليب، وسمك الرنجة، والبيض، والجبن، والفلفل الأحمر والبرتقالي، إلى نظامك الغذائي.

