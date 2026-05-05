باكستان تدعو إلى ضبط النفس مع تصاعد التوتر بين أمريكا وإيران

دعت القيادة العسكرية العليا في باكستان، يوم الثلاثاء، إلى ضبط النفس للمساعدة في تهدئة التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران.

وجاءت هذه الدعوة خلال مؤتمر قادة الفيالق الذي ترأسه قائد الجيش المشير عاصم منير.

ومنذ الشهر الماضي، يجري منير اتصالات بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين في إطار جهود باكستان لإنهاء الصراع.

وفي بيان، قال الجيش إن المشاركين استعرضوا تطورات البيئة الأمنية في ظل تحركات باكستان تجاه واشنطن وطهران، مضيفًا أن السلام الدائم يعتمد على ضبط النفس الجماعي، والمسؤولية، واحترام السيادة.