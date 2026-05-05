أعلن معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة أمام سموحة، والتي يستضيفها ستاد البرج بالإسكندرية.

وتنطلق صافرة مباراة الزمالك وسموحة في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الحسم بالدوري المصري.

وشهد التشكيل مفاجأة مدوية بالهجوم، بجلوس البرازيلي خوان بيزيرا علي دكة البدلاء، ودفع معتمد جمال باللاعب آدم كايد بدلًا منه في خط الهجوم

تشكيل الزمالك لمواجهة سموحة بالدوري

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع : محمود بنتايج - حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل - محمد إبراهيم.

خط الوسط: أحمد فتوح - محمد شحاتة -عبد الله السعيد.

خط الهجوم : آدم كايد – ناصر منسي - عدي الدباغ.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد ومحمود حمدي "الونش" والسيد أسامة وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمد السيد وأحمد ربيع وأحمد شريف وخوان بيزيرا وشيكو بانزا.