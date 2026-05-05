في هدوء الصحراء المتاخم لمدينة بدر، حيث ترتفع أعمدة البناء وتتسابق الخرسانات لتطاول السماء، خبأت السقالات قدراً مأساوياً لثلاثة عمال لم يعودوا إلى منازلهم.

في رحلة شاقة للوصول إلى الحقيقة، واجهت فرق النجدة تحديات العناوين الغامضة والدروب غير المأهولة، لتكشف في النهاية عن حصادٍ مرّ من الدماء والدموع.

جثة في "العقار الصامت" بالروبيكي

أمام مساكن "صبحي حسين" بطريق الروبيكي، حيث يسود الصمت وتغيب الملامح الواضحة للمنطقة، وقعت الفاجعة، سقط عامل بناء من الطابق الثالث لعقار تحت الإنشاء، وظل جثمانه يصارع الوحدة قبل أن تصل الاستغاثة.

وبسبب وعورة المنطقة وعدم وضوح العنوان، خاضت سيارات النجدة صراعاً مع الزمن والمسافات حتى وصلت للمعاينة، حيث تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بدر.

سقالة مدينة بدر

لم تكد تمر ساعات، حتى تلقت غرف عمليات النجدة بلاغا آخر من "المنطقة 800" بمدينة بدر، هذه المرة، لم يكن السقوط من طابق، بل كان انهياراً كاملاً لسقالة من الطابق الخامس.

إنقاذ في الوقت الضائع

عاملان وجدا نفسهما في مواجهة مباشرة مع الأرض من ارتفاع شاهق، مما أدى لإصابتهما بإصابات بالغة، ليتم نقلهما على الفور إلى مستشفى بدر في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

اقر أ أيضا:

تحرش بتلميذة داخل مكتبه.. الداخلية تلقي القبض على مدير مدرسة خاصة ببشتيل

مطاردة وهروب فاشل للمتحرش العجوز.. رحلة القبض على مدير مدرسة "هابي لاند" في سوهاج

جريمة داخل شقة المنيب.. حكاية أب أنهى حياة زوجته واستدرج ابنته من الدرس لقتلها