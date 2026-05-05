أكد الرئيس دونالد ترامب أنه لا يمكن لأحد أن يتحدى الحصار الأمريكي المفروض على السفن التي تدخل وتخرج من الموانئ الإيرانية، معربًا عن أمله في أن ينهار النظام المالي في طهران.

وقال ترامب خلال مؤتمر بالبيت الأبيض اليوم الثلاثاء، "إن حصار البحرية الأمريكية على إيران مذهلاً جدًا يشبه قطعة من الفولاذ، ولن يتحدى أحد الحصار".

وأضاف ترامب إن الإيرانيين يريدون إبرام صفقة، على الرغم من أي تصريحات عامة متناقضة.

وتابع ترامب: "إنهم يلعبون ألعاباً، لكن دعوني أخبركم فقط، إنهم يريدون عقد صفقة، ومن لا يريد ذلك عندما يكون جيشكم قد اختفى تماماً؟".