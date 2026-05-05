6 أطعمة ترفع مستويات السكر في الدم وتؤثر على صحة الدماغ

كتب : آلاء نبيل أحمد

06:00 م 05/05/2026

صحة الدماغ

لم تعد صحة التمثيل الغذائي مسألة مرتبطة فقط بالوزن أو خطر الإصابة بالسكري، بل باتت تلعب دورًا مهمًا في صحة الدماغ أيضًا، وذلك لأن اضطراب مستويات السكر في الدم يؤثر بشكل يومي على صحة الدماغ.

لذا بحسب ما ذكره موقع "thehealthsite"، أطعمة ترفع مستويات السكر في الدم وتؤثر على الدماغ سلبيًا.

ما تأثير المنتجات المحلاة صناعيًا على الدماغ؟


رغم أن المحليات منخفضة السعرات لا ترفع سكر الدم مباشرة، إلا أنها تُحدث خللًا في توازن البكتيريا النافعة في الأمعاء، وتؤثر على استقلاب الجلوكوز، ما ينعكس بشكل غير مباشر على وظائف الدماغ.

كيف تؤثر حبوب الإفطار الغنية بالسكر على طاقتك الذهنية؟


بعض أنواع الحبوب على أنها صحية، لكنها تحتوي على نسب مرتفعة من السكر المضاف، هذا يؤدي إلى ارتفاع سريع في سكر الدم صباحًا، يتبعه انخفاض يسبب التعب وضعف القدرة على التركيز خلال اليوم.

لماذا تعد الأطعمة المقلية خطرًا على صحة الدماغ؟


تحتوي الأطعمة المقلية على دهون متحولة ومركبات ناتجة عن الطهي بدرجات حرارة عالية، والتي ترتبط بزيادة الإجهاد التأكسدي، ما يساهم في تلف خلايا الدماغ مع مرور الوقت.

ما علاقة الأطعمة فائقة المعالجة بضعف الوظائف الإدراكية؟


غالبًا ما تكون هذه الأطعمة غنية بالزيوت المكررة والصوديوم والمواد الحافظة، وهي عوامل تعزز الالتهابات المزمنة، التي تؤثر بدورها على صحة الدماغ والتمثيل الغذائي.

كيف تؤثر المشروبات السكرية على استقرار طاقة الدماغ؟


تؤدي المشروبات الغازية والعصائر المصنعة ومشروبات الطاقة إلى ارتفاع سريع في مستويات الجلوكوز، ما يرهق استجابة الأنسولين ويؤثر على استقرار الطاقة الذهنية مع مرور الوقت.

لماذا تسبب الكربوهيدرات المكررة تقلبات في التركيز والمزاج؟


تهضم الكربوهيدرات المكررة بسرعة، ما يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في سكر الدم يعقبه انخفاض حاد، وهو ما يرتبط بالشعور بالتعب والعصبية وضعف التركيز.

في النهاية، يعد الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم خطوة أساسية لدعم صحة الدماغ، ويمكن أن يساهم تقليل تناول هذه الأطعمة والتركيز على وجبات متوازنة وغنية بالعناصر الغذائية في تحسين التمثيل الغذائي وتعزيز الأداء الذهني على المدى الطويل.

