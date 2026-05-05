الرئيس الفرنسي: تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية تُضيّع الوقت

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الثلاثاء، إن أوروبا والولايات المتحدة لديهما أمور أكثر أهمية للقيام بها، وذلك بعد إعلان دونالد ترامب فرض رسوم أعلى على السيارات الأوروبية.

وقال ماكرون للصحفيين في أرمينيا: "خاصة في هذه المرحلة الجيوسياسية التي نمر بها، لدى الحلفاء مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أمور أفضل بكثير من إثارة تهديدات تزعزع الاستقرار"، مضيفًا أنه يأمل أن "يسود المنطق قريبًا".

احترام سيادة الدول

وأوضح ماكرون، أن فرنسا حافظت منذ بداية الأزمة على موقف ثابت يقوم على الدعوة إلى وقف جميع الأعمال العدائية، والعودة إلى المسار الدبلوماسي، واحترام سيادة جميع دول المنطقة.

وأضاف، أن الخيار الممكن في المرحلة الحالية يتمثل في إعادة فتح مضيق هرمز، مع الامتناع عن فرض أي رسوم أو اتخاذ إجراءات قسرية من شأنها زيادة التوتر.

وشدد الرئيس الفرنسي، على أن أي تصعيد أحادي الجانب يستهدف ناقلات النفط أو سفن الحاويات أو الدول الثالثة يمثل خطأ من شأنه تغذية الحرب ودفع الأوضاع نحو مزيد من التصعيد.

وكان ترامب قد أعلن يوم الجمعة، أنه سيرفع الرسوم الجمركية على السيارات والشاحنات القادمة من الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع إلى 25%، وهي خطوة قد تُلحق مزيدًا من الضرر بالاقتصاد العالمي الذي يعاني بالفعل من تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن يلتقي مسؤولون تجاريون من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في باريس يوم الثلاثاء،لمناقشة القضية.