3 فوائد لتناول الكبدة على صحة الجسم

الكبدة تُعتبر من أكثر الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، فهي ليست فقط وجبة لذيذة وشهية، بل مصدر مهم للفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم.



وبحسب تقارير Healthline وMedical News Today، فإن تناول الكبدة بانتظام وباعتدال يمد الجسم بفوائد صحية بارزة.



1- مصدر غني بالحديد



الكبدة تحتوي على نسبة عالية من الحديد الهيم، وهو النوع الأكثر سهولة في الامتصاص، ما يجعلها غذاءً مثاليًا للوقاية من فقر الدم وعلاج حالات نقص الحديد.



2- تعزيز الطاقة والمناعة



الكبدة غنية بفيتامين B12، الضروري لإنتاج كريات الدم الحمراء وتحسين مستويات الطاقة، إضافةً إلى دورها في دعم الجهاز المناعي.



3- تحسين صحة العيون والبشرة



تحتوي الكبدة على كميات كبيرة من فيتامين A، الذي يساعد على تقوية النظر، ويحافظ على صحة الجلد ويحميه من الجفاف.





