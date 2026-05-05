في ظل الانتشار السريع للمعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تتردد أحياناً شائعات تثير القلق دون سند علمي واضح، ومن بينها الادعاء بأن تناول الفواكه والخضراوات قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة فهل لهذا الكلام.

ووفقًا لما ورد عبر صحيفة، healthline، أن تناول الفواكه والخضراوات يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالعديد من أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان الرئة.

هذه الأطعمة غنية بمضادات الأكسدة مثل فيتامين C وE والكاروتينات، التي تساعد في حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة، وهو أحد العوامل المرتبطة بتطور السرطان.

يرجع أصل هذه الفكرة في بعض الأحيان إلى سوء فهم دراسات قديمة تناولت مكملات "البيتا كاروتين" (وليس الطعام الطبيعي). فقد أظهرت بعض الأبحاث أن تناول مكملات بجرعات عالية من البيتا كاروتين لدى المدخنين قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة.

لكن هذا التأثير لم يُسجل عند تناول البيتا كاروتين من مصادره الطبيعية مثل الجزر والخضراوات الورقية.

الغذاء الطبيعي يحتوي على مزيج متكامل من العناصر الغذائية التي تعمل معاً بشكل متوازن داخل الجسم، بينما قد تؤدي الجرعات العالية من المكملات إلى نتائج عكسية في بعض الحالات، خاصة دون إشراف طبي.

الخضراوات والفواكه

تناول الخضراوات والفواكه بانتظام يدعم جهاز المناعة، ويساعد الجسم على مقاومة الالتهابات، ويُحسن من وظائف الرئة، خاصة لدى غير المدخنين، كما أن الأنظمة الغذائية الغنية بهذه الأطعمة ترتبط بنمط حياة صحي عام يقلل من عوامل الخطر.

نصائح طبية مهمة

احرص على تناول 5 حصص يومياً من الخضراوات والفواكه المتنوعة، وابتعد عن التدخين، فهو العامل الرئيسي والأكثر خطورة في الإصابة بسرطان الرئة.

