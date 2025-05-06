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هذا ما يحدث لجسمك عند نقص فيتامين د.. احذر هذه العلامات

01:30 م الثلاثاء 06 مايو 2025

هذا ما يحدث لجسمك عند نقص فيتامين د.. احذر هذه الع

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كتبت: رودينا ضوه

فيتامين د هو أحد العناصر الأساسية التي يحتاجها الجسم، فهو يساعد على امتصاص الكالسيوم وتقوية العظام، كما أنه يلعب دورًا مهمًا في دعم المناعة، ومع ذلك، يعاني الكثير من نقص هذا الفيتامين، لأن أعراضه قد تكون غير واضحة في البداية.

الأعراض والأسباب

وفقًا لموقع clevelandclinic إليك علامات تشير إلى نقص فيتامين د:

قد لا تكون علامات نقص فيتامين د عند البالغين واضحة، ولكنها تشمل تقلصات العضلات وتغيرات المزاج والتعب والمزيد.

يمكن لأي شخص أن يعاني من نقص فيتامين د، بما في ذلك الرضع والأطفال والبالغين.

ما هي علامات وأعراض نقص فيتامين د؟

يؤدي النقص الحاد في فيتامين د لدى الأطفال إلى الكساح، تشمل أعراض الكساح ما يلي:

ضعف العضلات

ألم العظام

تشوهات في المفاصل

هذا نادر جدًا، قد يعاني الأطفال المصابون بنقص فيتامين خفيف من ضعف العضلات وآلامها.

نقص فيتامين د ليس واضحًا تمامًا لدى البالغين، قد تشمل العلامات والأعراض ما يلي:

تعب

ألم العظام

ضعف العضلات، آلام العضلات أو تقلصات العضلات

تغيرات المزاج، مثل الاكتئاب

ومع ذلك، قد لا تظهر عليك أي علامات أو أعراض تشير إلى نقص فيتامين د.

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