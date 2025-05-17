جمال شعبان يحذر: شرب الماء بهذه الطريقة خطر قاتل

كتبت- أسماء مرسي:

الماء ضروري لصحة الجسم، خاصة في فصل الصيف الحار حيث تزداد الحاجة إليه لتعويض السوائل المفقودة، لكن ما يغفل عنه الكثيرون هو أن الإفراط في تناول هذا المشروب الحيوي بطريقة خاطئة يتحول إلى سم قاتل يهدد الصحة.

التسمم بالماء خطر يهدد صحتك

في هذا السياق، حذر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب الأسبق، من التسمم بالماء.

وأوضح عبر منشور على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك" أن التسمم يحدث عند تناول كميات كبيرة من الماء دفعة واحدة وبسرعة.

كمية الماء الآمنة وكيفية تأثير الإفراط

أشار "شعبان" إلى أن حاجة الجسم اليومية من الماء تقدر بحوالي 3 لترات، وهي كمية ضرورية للحفاظ على وظائف الجسم الحيوية، إلا أن تجاوز هذه الكمية بشكل مفرط وسريع يشكل خطرًا حقيقيًا على الصحة.

وتابع أن الكلى لديها قدرة محددة على التخلص من الماء الزائد، حيث تستطيع تصفية حوالي 800 ملليلتر فقط في الساعة، وعند شرب أكثر من لتر (1000 ملليلتر) مرة واحدة، تعجز الكلى عن التعامل مع هذه الكمية الكبيرة بسرعة، ما يؤدي إلى تخفيف أملاح الدم بشكل خطير.

أعراض التسمم بالماء

انخفاض مستوى الصوديوم في الدم الناتج عن التخفيف المفرط يؤدي إلى اضطراب وظائف المخ، واختلال الوعي.

وفي الحالات الشديدة، يصل الأمر إلى حد الوفاة.

الفئات الأكثر عرضة للخطر

أوضح "شعبان" أن الرياضيين، وخاصة المشاركين في سباقات الماراثون في الأجواء الحارة، هم من بين الفئات الأكثر عرضة لخطر التسمم بالماء، وذلك بسبب حاجتهم إلى شرب كميات كبيرة من الماء لتعويض السوائل المفقودة أثناء المجهود البدني.

طرق العلاج والوقاية

التوقف الفوري عن شرب المزيد من الماء.

استخدام مدرات البول للمساعدة في التخلص من السوائل الزائدة.

تناول أقراص أو محلول الصوديوم لتعويض النقص في مستوى الصوديوم في الدم.

شرب الماء بكميات كافية على مدار اليوم ولكن ببطء وتجنب شرب كميات كبيرة مرة واحدة.

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