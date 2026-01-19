لمدة يومين.. بدء حجز شقق ظلال غدًا الثلاثاء

كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ منصة مصر العقارية، غدًا الثلاثاء 20 يناير، في إجراءات الحجز الإلكتروني لشقق مشروع ظلال عبر الموقع الإلكتروني للمنصة.

وأوضحت المنصة، أنه تم تخصيص يومي الثلاثاء والأربعاء لحجز شقق مشروع ظلال.

وجاءت مواعيد باقي المشروعات على النحو التالي:

مشروع الإسماعيلية: الخميس 22 يناير 2026.

- مشروعات جنة وسكن مصر وروضة العبور والإسكان الحر: الإثنين والثلاثاء 26 و27 يناير 2026.

المواعيد الجديدة جاءت بعد أن تم تعطيل الحجز الإلكتروني الأسبوع الماضي، حيث أكدت منصة مصر العقارية أنه حتى الآن لم يتم حجز أو تخصيص أي وحدة سكنية، مشددة على أن جميع الوحدات ما زالت متاحة بالكامل، ولن يتم تنفيذ أي إجراءات تخصيص خلال فترة التحديثات الجارية.

وشددت المنصة، على أن هذه التحديثات لن يكون لها أي تأثير على بيانات المواطنين أو أولوياتهم، داعية المتقدمين إلى الاعتماد فقط على المعلومات الرسمية الصادرة عبر القنوات المعتمدة لمنصة مصر العقارية، وعدم الالتفات إلى أي شائعات أو مصادر غير موثوقة.