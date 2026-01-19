مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

برايتون

- -
22:00

بورنموث

الدوري الإسباني

إلتشي

- -
22:00

اشبيلية

الدوري الإيطالي

لاتسيو

- -
21:45

كومو

جميع المباريات

إعلان

"رسالة تاريخية".. ماذا فعل ساديو ماني لإعادة زملائه من الانسحاب أمام المغرب؟

كتب : محمد خيري

10:40 ص 19/01/2026
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    ساديو ماني
  • عرض 12 صورة
    ساديو ماني
  • عرض 12 صورة
    ساديو ماني
  • عرض 12 صورة
    ساديو ماني لاعب السنغال (1)
  • عرض 12 صورة
    ساديو ماني لاعب السنغال (3)
  • عرض 12 صورة
    ساديو ماني لاعب السنغال (2)
  • عرض 12 صورة
    ساديو ماني (6)
  • عرض 12 صورة
    ساديو ماني (1)
  • عرض 12 صورة
    ساديو ماني (4)
  • عرض 12 صورة
    ساديو ماني (3)
  • عرض 12 صورة
    ساديو ماني (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف ساديو ماني، قائد منتخب السنغال، كواليس إقناع زملائه بالعودة إلى أرض الملعب خلال مواجهة المغرب في نهائي كأس الأمم الأفريقية، بعد أن قرر الجهاز الفني الانسحاب اعتراضًا على أحد قرارات حكم المباراة.

وقال ماني، في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء: "الحمد لله على الفوز باللقب، أريد أن أكتب قصتي الخاصة في تاريخ كرة القدم الأفريقية".

وأضاف: "تفاجأت بقرار المغادرة، ولم أكن أفهم ما يحدث. استشرت بعض اللاعبين وقلت لهم: لا، يجب أن نكمل المباراة. من الجنون أن ننسحب والعالم كله يشاهدنا".

وتابع قائد السنغال: "سأحاول الاستمرار حتى المشاركة في كأس العالم، وبعدها قد اتخذ قرار الاعتزال".

وعن مستقبله، أوضح ماني: "الكثيرون قالوا إن انتقالي إلى الدوري السعودي كان من أجل المال فقط، لكن هذا غير صحيح. الدوري السعودي قوي جدًا، وبونو أفضل حارس في البطولة يلعب هناك، وهو واحد من أفضل الدوريات في العالم".

واختتم: "أنا فخور بما حققناه، وهذا اللقب يعني لي الكثير".

يُذكر أن منتخب السنغال تُوّج بلقب كأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه على منتخب المغرب بهدف دون رد، في المباراة التي أُقيمت أمس الأحد.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ساديو ماني منتخب السنغال منتخب المغرب السنغال والمغرب كأس الأمم الأفريقية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل يجب قضاء يوم الإفطار في رمضان إذا كان الصائم صغير السن؟.. أمين الفتوى
أخبار

هل يجب قضاء يوم الإفطار في رمضان إذا كان الصائم صغير السن؟.. أمين الفتوى
"ما أجملها" 11 صورة جديدة لزوجة محمد عواد والجمهور يعلق
مصراوي ستوري

"ما أجملها" 11 صورة جديدة لزوجة محمد عواد والجمهور يعلق
"من يموت هناك يدخل الجنة".. باكستاني يحاول خنق والده في المدينة المنورة
شئون عربية و دولية

"من يموت هناك يدخل الجنة".. باكستاني يحاول خنق والده في المدينة المنورة
ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)
اقتصاد

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 19-1: مشكلات لـ الجوزاء.. ونصائح لهؤلاء
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 19-1: مشكلات لـ الجوزاء.. ونصائح لهؤلاء

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد رقم قياسي عالمي.. سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية التعاملات
طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: تحسن الحرارة وتحذيرات من الشبورة والرياح