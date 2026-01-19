كشف ساديو ماني، قائد منتخب السنغال، كواليس إقناع زملائه بالعودة إلى أرض الملعب خلال مواجهة المغرب في نهائي كأس الأمم الأفريقية، بعد أن قرر الجهاز الفني الانسحاب اعتراضًا على أحد قرارات حكم المباراة.

وقال ماني، في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء: "الحمد لله على الفوز باللقب، أريد أن أكتب قصتي الخاصة في تاريخ كرة القدم الأفريقية".

وأضاف: "تفاجأت بقرار المغادرة، ولم أكن أفهم ما يحدث. استشرت بعض اللاعبين وقلت لهم: لا، يجب أن نكمل المباراة. من الجنون أن ننسحب والعالم كله يشاهدنا".

وتابع قائد السنغال: "سأحاول الاستمرار حتى المشاركة في كأس العالم، وبعدها قد اتخذ قرار الاعتزال".

وعن مستقبله، أوضح ماني: "الكثيرون قالوا إن انتقالي إلى الدوري السعودي كان من أجل المال فقط، لكن هذا غير صحيح. الدوري السعودي قوي جدًا، وبونو أفضل حارس في البطولة يلعب هناك، وهو واحد من أفضل الدوريات في العالم".

واختتم: "أنا فخور بما حققناه، وهذا اللقب يعني لي الكثير".

يُذكر أن منتخب السنغال تُوّج بلقب كأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه على منتخب المغرب بهدف دون رد، في المباراة التي أُقيمت أمس الأحد.