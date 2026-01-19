إعلان

طريقة الاستعلام عن الزيادة الجديدة في المعاش للمحالين للتقاعد أول يناير

كتب : دينا خالد

10:31 ص 19/01/2026

شعار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني بداية من يناير، وتعني هذه الزيادة رفع المعاشات لمن انتهت خدمتهم في 1 يناير الجاري.

والحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، هو أقل مبلغ يمكن أن تؤمن به الشركة أو الهيئة على الموظف، أما الحد الأقصى فهو أعلى مبلغ يمكن أن تؤمن به الشركة

يترتب على رفع الحد الأدنى للتأمين على الموظف، زيادة قيمة المعاش الخاص بالموظف بعد انتهاء مدة خدمته.

وكان جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قال إن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، بينما يرتفع الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه.

وأضاف عوض، في بيان رسمي سابق، أن الحد الأدنى للمعاش للمحالين للتقاعد بدءًا من يناير 2026 سيرتفع إلى 1755 جنيهًا بدلًا من 1495 جنيهًا، كما سيصل الحد الأقصى للمعاش إلى 13360 جنيهًا، مقارنة بـ11600 جنيه حاليًا.

ويقدم مصراوي في هذا التقرير، طريقة الاستعلام عن قيمة المعاش وقيمة الزيادة من خلال موقع الهيئة القومية للتأمينات في 3 خطوات:

1- الدخول لموقع الهيئة القومية للتأمينات من هنا.

2- اختيار الاستعلام عن صاحب معاش

3- إدخال الرقم القومي والرقم التأميني وستظهر البيانات.

ومن المقرر صرف معاش فبراير، السبت الموافق الأول من فبراير، بماكينات الصراف الآلي وفروع البريد والبنوك في انحاء الجمهورية.

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المعاش زيادة المعاش

بعد رقم قياسي عالمي.. سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية التعاملات
طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: تحسن الحرارة وتحذيرات من الشبورة والرياح