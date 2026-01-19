إعلان

سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات الاثنين

كتبت- آية محمد:

09:36 ص 19/01/2026

سعر صرف الدولار

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي، بقيمة 5 قروش، ببداية تعاملات اليوم الاثنين 19-1-2026، بينما استقر في 9 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.33 جنيه للشراء، و47.43 جنيه للبيع.

بنك مصر: 47.33 جنيه للشراء، و47.43 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 47.33 جنيه للشراء، و47.43 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.33 جنيه للشراء، و47.43 جنيه للبيع.

بنك البركة: 47.3 جنيه للشراء، و47.4 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: 47.3 جنيه للشراء، و47.4 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 47.33 جنيه للشراء، و47.43 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.33 جنيه للشراء، و47.43 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

