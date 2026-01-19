تحركات دولية بعد فضيحة "Grok" لإنشاء صور جنسية للأطفال والنساء

في ظل تصاعد الجدل العالمي حول حدود استخدام الذكاء الاصطناعي ومسؤولية منصات التكنولوجيا، أصبح روبوت الدردشة "غروك" التابع لإيلون ماسك محور أزمة سياسية وقانونية متزايدة، بعد اتهامات بإنتاج صور جنسية غير توافقية لنساء وقاصرين.

وتتصاعد الضغوط على إمبراطورية ماسك الرقمية بينما تحركت حكومات وهيئات إنفاذ القانون في أوروبا والولايات المتحدة وآسيا لمراجعة التشريعات واتخاذ إجراءات رادعة.

ويجتمع رئيس الوزراء الأيرلندي ميشيل مارتن ونائبه وعدد من أعضاء الحكومة يوم الاثنين لمناقشة القوانين المنظمة للتعامل مع الصور الجنسية المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي، على خلفية الجدل حول روبوت الدردشة "غروك".

ومن المتوقع أن يشارك في الاجتماع وزير الدولة المسؤول عن الذكاء الاصطناعي نيام سميث، والمدعي العام روسا فانيغ، وفقا لتقرير صحيفة "ذا جورنال" الأيرلندية.

وكان "غروك"، المتاح كتطبيق مستقل والمدمج بشكل أساسي في منصة "إكس"، قد بدأ الشهر الماضي في إنتاج صور جنسية لنساء وأطفال دون موافقتهم، استجابة لطلبات بعض المستخدمين، وشملت بعض الحالات إزالة ملابس الأطفال رقميا، ما أثار انتقادات واسعة في أوروبا وخارجها.

ودفع هذا التطور عددا من السياسيين الأوروبيين إلى المطالبة بتعطيل الخاصية التي تسمح بإنشاء مثل هذه الصور، ودعوا "إكس" وإيلون ماسك لتحمل مسؤولياتهما، غير أن ردود الفعل الرسمية في أيرلندا بدت أقل حدة مقارنة بدول أخرى، ما أثار انتقادات داخلية.

وخلال الجدل، حذف وزير الإعلام الأيرلندي باتريك أودونوڤان حسابه على منصة "إكس" بعد انتقادات لتصريحاته بأن المستخدمين، وليس المنصة، هم المسؤولون عن الصور المنتجة.

وأقدم عدد من السياسيين البارزين على حذف حساباتهم أو تعطيلها، بينما طالب بعض نواب المعارضة بحظر "إكس" بالكامل، ورفض ممثلو المنصة المثول أمام لجنة الإعلام في البرلمان الأيرلندي لمناقشة القضية.

وفي حديثه يوم الأحد على برنامج "This Week" عبر قناة "RTÉ"، نفى رئيس الوزراء ميشيل مارتن أن تكون الحكومة متساهلة مع "إكس" بسبب وجود مقرها الأوروبي في دبلن، مؤكدا أن هيئات إنفاذ القانون تعمل باستقلالية.

وقال رئيس الوزراء: "لا، لا أوافق على ذلك أعتقد أن هذا غير صحيح مكتب حماية البيانات الخاص بنا قد فرض غرامات بمليارات اليوروهات على شركات التكنولوجيا في هذا البلد، لذلك لم يتم بأي حال من الأحوال إعاقة وكالات الإنفاذ المستقلة لدينا عن القيام بمهامها".

وأضاف مارتن أنه سيعقد اجتماعا مع كبار المسؤولين لمراجعة القوانين المعمول بها بشأن الصور الجنسية غير التوافقية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن تشريعات صارمة موجودة بالفعل على المستوى الوطني والأوروبي، خصوصا فيما يتعلق باستغلال الأطفال جنسيًا.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن "إكس" تصنف كمنصة "كبيرة جدا" وفق تعريف الاتحاد الأوروبي، ما يجعل المفوضية الأوروبية الجهة المسؤولة في نهاية المطاف عن الرقابة عليها، متوقعا اتخاذ خطوات من قبل المفوضية بهذا الشأن.

وبحسب السلطات، تلقت الشرطة الأيرلندية نحو 200 شكوى تتعلق بصور أنتجها "غروك"، وتواصل التحقيق في القضية وفق القانون المحلي.

وعلى الجانب الآخر، وجه المدعي العام لولاية كاليفورنيا، روبرت بونتا، خطاب "وقف وامتناع" إلى شركة "xAI" التابعة لإيلون ماسك، مطالبا الشركة بالتوقف عن إنشاء وتوزيع صور جنسية غير توافقية مولدة بالذكاء الاصطناعي عبر روبوت الدردشة "غروك".

وقال بونتا: "فيضان التقارير التي تصف هذا المحتوى، الذي يصور أحيانا نساء وأطفالا في أنشطة جنسية، أمر صادم وقد يكون غير قانوني".

وأضاف أن شركته تخضع لتدقيق متزايد بعد أن نشر "غروك" صورًا لنساء وقاصرين بملابس فاضحة وأوضاع مهينة دون موافقتهم على منصة "إكس".

ورغم إعلان "xAI" إيقاف نشر الصور الجنسية فائقة الواقعية، المعروفة بـ"التزييف العميق"، أظهرت اختبارات أجرتها "رويترز" أن "غروك" لا يزال قادرا على إنتاج مثل هذه الصور بشكل خاص عند الطلب حتى منتصف يوم الجمعة بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وتأتي خطوة كاليفورنيا ضمن موجة ضغوط عالمية متصاعدة على شركات ماسك في مجالي الذكاء الاصطناعي والتواصل الاجتماعي، في وقت تخضع فيه هذه الشركات لتدقيق مماثل في بريطانيا والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الآسيوية، بينها الهند وإندونيسيا وماليزيا والفلبين.

وأعلنت السلطات اليابانية فتح تحقيق بشأن "غروك"، مؤكدة أن جميع الخيارات مطروحة لمنع إنتاج محتوى غير لائق.