وزارة الداخلية تطرح 4697 منفذًا لتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار منخفضة

كتب : علاء عمران

10:32 ص 19/01/2026

وزارة الداخلية

واصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الـ 28 من مبادرة "كلنا واحد"، والتي تمتد حتى نهاية شهر فبراير المقبل، تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة بجميع أنحاء الجمهورية، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الشرطة الـ 74 وقُرب حلول شهر رمضان المبارك.
وتستهدف المرحلة الـ 28 من المبادرة توفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة تصل إلى 40%، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، عبر المنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).
وقامت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الكيانات الصناعية والتجارية ومسؤولي كبرى السلاسل التجارية، وأصحاب المطاعم، ومحال الحلويات، وموردي الفوانيس والياميش للمشاركة في المبادرة.
ولأول مرة، تم التوسع في أعداد الكيانات التجارية المشاركة لتصل إلى:3125 فرعًا للسلاسل التجارية، و172 شادرًا رئيسيًا وفرعيًا، و107 قوافل متحركة، و877 فرعًا لمطاعم متنوعة، و416 فرعًا لمحال حلويات متنوعة، وبإجمالي 4697 منفذًا بمختلف محافظات الجمهورية.
وفي السياق ذاته، تواصل وزارة الداخلية توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1300 منفذ ثابت ومتحرك في الميادين والشوارع الرئيسية، وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة للوزارة، والمفصلة على الموقع الرسمي للوزارة (moi.gov.eg).

