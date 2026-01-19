إعلان

المقال بمليون دولار.. تفاصيل وشروط مسابقة منصة "إكس"

كتب- محمود الهواري:

09:55 ص 19/01/2026

إيلون ماسك

أعلنت منصة "إكس"، المملوكة للملياردير إيلون ماسك، عن رصد جائزة مالية بقيمة مليون دولار لأفضل مقال مطول ينشر على المنصة خلال دورة الدفع المقبلة، في خطوة تعد من أكبر الحوافز التي تقدمها شركة تواصل اجتماعي لصناع المحتوى.

وجاء الإعلان، يوم السبت، عبر حساب "Creators" الرسمي على "إكس"، الذي أوضح أن "أفضل مقال" خلال فترة الدفع القادمة سيحصل على الجائزة الكبرى؟، إذ علق إيلون ماسك على المنشور بكلمات مقتضبة قال فيها: "جائزة مليون دولار لأفضل مقال على إكس".

وبحسب القواعد الرسمية المنشورة على الصفحة القانونية للمنصة، تمتد المسابقة من 16 إلى 28 يناير 2026، وتقتصر المشاركة فيها على المقيمين قانونيا في الولايات المتحدة وواشنطن العاصمة، ممن تبلغ أعمارهم 18 عاما فأكثر، مع استبعاد موظفي "إكس" وأفراد أسرهم المباشرين.

واشترطت المنصة على الراغبين في المشاركة الاشتراك في باقة "Premium" أو "Premium+"، إلى جانب نشر مقال أصلي من إنتاجهم الخاص خلال فترة المسابقة، إذ أوضحت أن تقديم أكثر من مقال مسموح به، شريطة استيفاء كل مشاركة لمتطلبات الأهلية المعتمدة.

ولكي يحتسب المقال ضمن المنافسة، يجب ألا يقل عن 1000 كلمة، وأن يكون مكتوبا باللغة الإنجليزية، وغير منشور مسبقا على أي منصة أخرى، مشيرة إلى أنها قد تستبعد المقالات التي جرى إنشاؤها أو دعمها بشكل كبير باستخدام أدوات آلية أو تقنيات ذكاء اصطناعي، ما لم يُصرّح بذلك صراحة.

وتحظر قواعد المسابقة المحتوى السياسي أو الديني، والمحتوى المسيء، والإعلانات التجارية، وأي إشارات إلى علامات تجارية غير تابعة للمنصة، فضلًا عن جميع أشكال الانتحال الأدبي كما يمنع تضمين أنشطة غير آمنة، أو مخدرات غير مشروعة، أو خطاب كراهية، أو معلومات مضللة.

وأكدت المنصة أن جميع المشاركات يجب أن تكون من تأليف المشارك نفسه، وأن تتوافق بالكامل مع معايير وسياسات المحتوى المعمول بها على المنصة.

وفيما يتعلق بآلية اختيار الفائز، أوضحت الشركة أن المسابقة تعتمد على المهارة وليس على الحظ، مشيرة إلى أن التقييم سيتم بناءً على الالتزام بإرشادات التقديم، وسلامة القواعد النحوية والإملائية، والجودة التقنية، إضافة إلى مستوى الأصالة والموثوقية، والتفاعل على المنصة، بما في ذلك الانطباعات الموثقة على الصفحة الرئيسية.

وأشارت إكس إلى أن الوزن النسبي لكل معيار سيحدد مسبقا من قبل الشركة، على أن يكون قرارها نهائيا وغير قابل للطعن.

مسابقة منصة إكس مسابقة إكس إيلون ماسك مسابقة مقالات إكس

