جرس إنذار.. جمال شعبان يكشف السبب العلمي وراء "القلب المقبوض"

كتبت – آلاء نبيل:

يشعر كثيرون بانقباض مفاجئ في القلب، يصاحبه شعور بالضيق والقلق، ما يطرح تساؤلات حول أسبابه وما إذا كان مجرد إحساس عابر أم مؤشر لمشكلة صحية حقيقية.

وأوضح الدكتور جمال شعبان، العميد الأسبق للمعهد القومي للقلب، أن ما يُعرف بـ"القلب المقبوض" ليس مجرد شعور نفسي، بل قد يكون علامة على وجود خلل حقيقي في صحة القلب.

وأضاف "شعبان" خلال لقائه في برنامج "صالة التحرير" الذي تقدّمه الإعلامية فاتن عبد المعبود على قناة "صدى البلد"، أن أبحاثًا حديثة كشفت وجود نحو 40 ألف خلية عصبية داخل القلب، تشبه في تكوينها خلايا المخ، وتشكّل ما يعرف بـ"المخ الصغير"، وهو ما يفسّر قدرة القلب على التفاعل مع الانفعالات والمشاعر.

وأشار إلى أن القلب يتأثر بشدة بالحزن أو الفرح، وأن هذا التأثر قد يسبب شعورًا بالانقباض، قد يتبعه مشكلات صحية خطيرة مثل "متلازمة انكسار القلب"، أو في بعض الحالات، يزيد من خطر الوفاة المبكرة.

اقرا أيضًا:

مايا دياب تشعل التريند بإطلالة جريئة مستوحاة من الأخطبوط

طارد للسموم.. مشروب سحري يخفض الكوليسترول وينقي جسمك من الشوائب

يحتوي على يرقات حية.. تعرّف على أخطر نوع جبن في العالم

"قنبلة موقوتة".. طبيب شهير يحذر من حصوات المرارة بعد وفاة إيناس النجار

5 أخطاء شائعة تُفقد وجبة الإفطار قيمتها الغذائية