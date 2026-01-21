يعد القيء من الأعراض الشائعة التي قد تصيب الإنسان لأسباب بسيطة ومؤقتة، إلا أن استمراره أو تكراره لفترات طويلة قد يكون مؤشرا على مشكلات صحية خطيرة تستدعي الانتباه وعدم الإهمال.

وبحسب ما ذكره موقع Healthdirect، فإن القيء المستمر قد يكون دلالة على عدد من الأمراض، أبرزها:

التهاب الجهاز الهضمي

يعد من أكثر الأسباب شيوعا، وغالبا ما ينتج عن عدوى فيروسية أو بكتيرية مثل النوروفيروس أو السالمونيلا، ويصاحبه عادة إسهال وألم بالبطن.

التسمم الغذائي

ينتج عن تناول أطعمة ملوثة ببكتيريا تفرز سموما، مثل العصوية الشمعية أو المكورات العنقودية الذهبية، ويحدث القيء بعد فترة قصيرة من تناول الطعام.

انسداد الجهاز الهضمي

يتسبب في قيء دون غثيان، وقد يحتوي القيء على صبغة صفراء أو طعام غير مهضوم، ويعد حالة طبية طارئة تستدعي التدخل الفوري.

التهاب الزائدة الدودية

يسبب غثيانا وقيئا مصحوبين بألم يبدأ حول السرة ثم ينتقل إلى أسفل يمين البطن، مع فقدان الشهية وارتفاع الحرارة، وغالبا يتطلب تدخلا جراحيا عاجلا.

التهاب البنكرياس

يؤدي إلى ألم شديد في البطن، مع قيء وحمى، ويستلزم سرعة التوجه للطبيب.

ارتفاع الضغط داخل الجمجمة

قد ينجم عن إصابات الرأس أو التهابات السحايا أو الأورام، ويتسبب في قيء يزداد سوءا خلال ساعات الصباح.

أسباب مزمنة أخرى للقيء:

الآثار الجانبية لبعض الأدوية المزمنة

الإفراط في تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية

الحمل، خاصة خلال الأشهر الثلاثة الأولى

الصداع النصفي

الحساسية الغذائية

اضطرابات الجهاز الهضمي العلوي مثل ارتجاع المريء

حصوات الكلى، المصحوبة بألم شديد في الظهر.

