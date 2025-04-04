هذا ما يفعله شرب "الشاي باللبن" يوميا بجسمك

شرب الشاي باللبن يوميًا يمكن أن يكون له آثار إيجابية وسلبية على الجسم، وذلك يعتمد على عدة عوامل مثل كمية الشاي واللبن المستهلكة، وحالة الشخص الصحية، ونوعية اللبن المستخدم، وفقًا لما لما أشار إليه أحمد صلاح.

مصدر للكالسيوم والبروتين

وأضاف أخصائي التغذية، يحتوي اللبن على الكالسيوم والبروتين، وهما ضروريان لصحة العظام والأسنان وبناء العضلات.

تخفيف تأثير الكافيين

وتابع من خلال تصريحاته لـ"مصراوي"، يساعد اللبن في تخفيف تأثير الكافيين الموجود في الشاي، مما يجعله أقل تأثيرًا على الجهاز العصبي.

تعزيز الاسترخاء

يمكن أن يكون الشاي باللبن مشروبًا مهدئًا ومريحًا، خاصةً عند تناوله في المساء.

مصدر لمضادات الأكسدة

يحتوي الشاي على مضادات الأكسدة التي تساعد في حماية الجسم من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة.

تقوية العظام

وأشار إلى أن دمج الحليب مع الشاي لا يختلف في الواقع، ووفقا لدراسة نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية في عام 2000 ، فإن النساء المسنات اللائي يشربن الشاي بانتظام كان لديهن كثافة معادن أعلى في العظام من أولئك الذين لم يشربوا أي شاي على الإطلاق.

الآثار السلبية المحتملة

مشاكل في الهضم

قد يعاني بعض الأشخاص من مشاكل في الهضم عند شرب الشاي باللبن، خاصةً إذا كانوا يعانون من حساسية اللاكتوز.

زيادة الوزن

وأكد:"يمكن أن يساهم شرب الشاي باللبن بكميات كبيرة في زيادة الوزن، خاصةً إذا تم إضافة السكر إليه".

تأثير على امتصاص الحديد

قد يعيق الشاي امتصاص الحديد من الأطعمة، لذا يُفضل عدم شربه مع الوجبات الرئيسية.

تأثير الكافيين

يحتوي الشاي على الكافيين، الذي يمكن أن يعطل دورة النوم والمعاناة من الأرق.

تلف أنسجة المعدة

عند تناوله على معدة فارغة أو بكمية زائدة ، يمكن أن يتسبب التانين في تلف أنسجة المعدة، ما يسبب آلام المعدة.

تسوس الأسنان

بسبب كمية السكر الذي يمكن إضافته إلى كوب من الشاي باللبن، سيكون من المنطقي أنه يمكن أن يسبب تسوس الأسنان، عندما يتم استهلاكه يوميا على مدى فترة زمنية أطول.

وأختتم صلاح:" استخدم لبنًا قليل الدسم أو خالي الدسم، وقلل من كمية السكر المضافة إلى الشاي، لا تشرب الشاي باللبن على معدة فارغة، تناول الشاي باللبن باعتدال، ولا تفرط في شربه، استشر الطبيب إذا كان لديك أي مشاكل صحية".

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