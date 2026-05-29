وزير الري يتابع جاهزية منظومة الصرف الزراعي خلال إجازة عيد الأضحى

كتب : أحمد الجندي

10:41 ص 29/05/2026

الدكتور هاني سويلم

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من المهندس أحمد ادريس، رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، لاستعراض حالة منظومة الصرف الزراعي خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.

وبحسب بيان صحفي، استعرض التقرير حالة المناسيب بالمصارف الزراعية، والإجراءات المتخذة للحفاظ على المناسيب الآمنة بها، ونتائج المرور الدوري من جانب مسؤولي الصرف بمختلف المحافظات لمتابعة مناسيب وتصرفات المياه بكافة المواقع، والتأكد من انتظام سير العمل بكافة عناصر المنظومة.

متابعة جاهزية مراكز الطوارئ والمعدات والحفارات التابعة للهيئة

كما تضمن التقرير متابعة جاهزية مراكز الطوارئ والمعدات والحفارات التابعة للهيئة، والتأكد من استعدادها الكامل للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة قد تطرأ خلال فترة الإجازة.

واستعرض التقرير كذلك نتائج المتابعة المستمرة على مدار الساعة لمناسيب المصارف الزراعية وتشغيل محطات الرفع القائمة عليها، وذلك بالتنسيق بين أجهزة هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء، بما يضمن سرعة التعامل مع أي زيادة في مناسيب السحب أو الطرد بالمحطات والحفاظ على المناسيب بالمعدلات الآمنة، مع اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة للتعامل مع أي أعطال أو طوارئ قد تؤثر على كفاءة التشغيل.

استمرار التنسيق والتواصل بين قيادات هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء

ووجه "سويلم" باستمرار التنسيق والتواصل بين قيادات هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء ورؤساء الإدارات المركزية ومديري العموم بالمحافظات المختلفة، مع استمرار انعقاد غرف الطوارئ والمتابعة على مدار الساعة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، لضمان استقرار حالة منظومة الصرف الزراعي، وسرعة التعامل مع أي طوارئ أو شكاوى بكافة المواقع على مستوى الجمهورية.

الدكتور هاني سويلم الصرف الزراعي وزارة الري

