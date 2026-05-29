تعتبر الحلويات جزءًا أساسيًا من الاحتفالات بأيام العيد، ولكن الإفراط في تناولها قد يسبب عدة مشاكل صحية تؤثر على الجسم على المدى القصير والطويل.

وفقًا لموقع Healthline، تناول كميات كبيرة من السكريات يزيد من خطر ارتفاع السكر في الدم، ويساهم في زيادة الوزن وتسوس الأسنان.



ارتفاع مستوى السكر في الدم

الإفراط في الحلويات يؤدي إلى زيادة سريعة في مستوى الجلوكوز، مما يضع ضغطًا على البنكرياس لإنتاج الأنسولين تكرار ذلك قد يزيد خطر الإصابة بالسكري على المدى الطويل.

زيادة الوزن

السكريات الزائدة تتحول إلى دهون مختزنة في الجسم، ما يسبب زيادة في الوزن وارتفاع نسبة الدهون في الجسم، خاصة عند قلة الحركة خلال العيد.

مشاكل في الهضم

تناول كميات كبيرة من الحلويات، خاصة المصنعة والمشبعة بالدهون، قد يسبب عسر هضم، انتفاخ، وغازات مزعجة بعد الولائم.

تسوس الأسنان

السكريات هي الغذاء الأساسي للبكتيريا في الفم، ما يؤدي إلى تراكم البلاك وتسوس الأسنان إذا لم يتم تنظيف الفم جيدًا بعد تناول الحلويات.

تقلبات المزاج والشعور بالتعب

السكر يرفع الطاقة مؤقتًا ثم يسبب هبوطًا سريعًا في مستويات الطاقة، ما يؤدي إلى التعب والصداع وتقلب المزاج بعد فترة قصيرة من تناول الحلويات.

