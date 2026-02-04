أضرار خطيرة.. طبيب يحذر من خلط العسل بمنتج يتناوله الملايين

يرتبط العسل لدى كثيرين بصورة "الغذاء الصحي" الذي يعزز المناعة ويخفف أعراض نزلات البرد، ويستخدم على نطاق واسع كبديل للسكر، خاصة عند إضافته إلى الشاي والمشروبات الساخنة.

لكن تحذيرات طبية حديثة تشكك في هذه القناعة الشائعة، مؤكدة أن العسل لا يحمل خصائص علاجية فريدة كما يعتقد البعض، بل قد يفقد قيمته الغذائية عند تسخينه، وربما يتحول إلى مركبات ضارة، بحسب موقع gazeta.ru.

وقال الدكتور أندريه كوندراخين، المحاضر في قسم علم الأدوية بمعهد الصيدلة والكيمياء الطبية بجامعة بيروغوف، إن العسل "منتج غذائي" في الأساس، ولا ينبغي التعامل معه كعلاج طبي.

تحذير من العسل في الشاي الساخن

أوضح الطبيب أن إضافة العسل إلى الشاي الساخن ليست فكرة صحية كما هو شائع لدى ملايين الناس حول العالم، لأن الحرارة المرتفعة تؤدي إلى تحلل مكوناته، ما يقلل فوائده.

وقال كوندراخين:"هناك أدلة على أن العسل يتحلل عند درجات الحرارة العالية إلى مواد قد تساهم في تطور السرطان، كما تدمر الحرارة معظم الفيتامينات، ويبقى منه فقط سكر الفركتوز".

ويشير الطبيب إلى أن العسل لا يحتوي على تأثيرات "خارقة" تميزه عن غيره من الأغذية، مؤكدا أن الاعتقاد بكونه علاجا قائما بذاته هو "مبالغة".

وأضاف:"فكرة امتلاك العسل خصائص علاجية خاصة هي مجرد خرافة. لذلك يجب النظر إلى العسل كمنتج غذائي فقط، وليس كدواء".

مرضى السكري

وفي سياق متصل، شدد الطبيب على ضرورة تعامل مرضى السكري مع العسل بحذر، باعتباره مصدرا للسكر والسعرات الحرارية، موضحا أنه يمكن تناوله ولكن ضمن حدود محسوبة.

وقال:"ينصح الشخص بحساب إجمالي استهلاكه من السكر، كما يمكن تناول السكر إذا كان الشخص نشيطا، لأنه سيحرقه في العضلات بدلا من تخزينه".

كما أوصى بتناول العسل - إن لزم الأمر- في النصف الأول من اليوم.

لماذا ارتبط العسل بالصورة العلاجية؟

يرجع الطبيب شيوع فكرة "العسل كعلاج" إلى أسباب تاريخية، لافتا إلى أنه كان في الماضي أحد المصادر الأساسية للسكر، ما جعله يرتبط في الوعي الشعبي بالقيمة الغذائية العالية.