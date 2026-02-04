إعلان

أضرار خطيرة.. طبيب يحذر من خلط العسل بمنتج يتناوله الملايين

كتب - محمود عبده :

12:00 م 04/02/2026

العسل الطبيعي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يرتبط العسل لدى كثيرين بصورة "الغذاء الصحي" الذي يعزز المناعة ويخفف أعراض نزلات البرد، ويستخدم على نطاق واسع كبديل للسكر، خاصة عند إضافته إلى الشاي والمشروبات الساخنة.

لكن تحذيرات طبية حديثة تشكك في هذه القناعة الشائعة، مؤكدة أن العسل لا يحمل خصائص علاجية فريدة كما يعتقد البعض، بل قد يفقد قيمته الغذائية عند تسخينه، وربما يتحول إلى مركبات ضارة، بحسب موقع gazeta.ru.

وقال الدكتور أندريه كوندراخين، المحاضر في قسم علم الأدوية بمعهد الصيدلة والكيمياء الطبية بجامعة بيروغوف، إن العسل "منتج غذائي" في الأساس، ولا ينبغي التعامل معه كعلاج طبي.

تحذير من العسل في الشاي الساخن

أوضح الطبيب أن إضافة العسل إلى الشاي الساخن ليست فكرة صحية كما هو شائع لدى ملايين الناس حول العالم، لأن الحرارة المرتفعة تؤدي إلى تحلل مكوناته، ما يقلل فوائده.

وقال كوندراخين:"هناك أدلة على أن العسل يتحلل عند درجات الحرارة العالية إلى مواد قد تساهم في تطور السرطان، كما تدمر الحرارة معظم الفيتامينات، ويبقى منه فقط سكر الفركتوز".

ويشير الطبيب إلى أن العسل لا يحتوي على تأثيرات "خارقة" تميزه عن غيره من الأغذية، مؤكدا أن الاعتقاد بكونه علاجا قائما بذاته هو "مبالغة".

وأضاف:"فكرة امتلاك العسل خصائص علاجية خاصة هي مجرد خرافة. لذلك يجب النظر إلى العسل كمنتج غذائي فقط، وليس كدواء".

العسل الأبيض

مرضى السكري

وفي سياق متصل، شدد الطبيب على ضرورة تعامل مرضى السكري مع العسل بحذر، باعتباره مصدرا للسكر والسعرات الحرارية، موضحا أنه يمكن تناوله ولكن ضمن حدود محسوبة.

وقال:"ينصح الشخص بحساب إجمالي استهلاكه من السكر، كما يمكن تناول السكر إذا كان الشخص نشيطا، لأنه سيحرقه في العضلات بدلا من تخزينه".

كما أوصى بتناول العسل - إن لزم الأمر- في النصف الأول من اليوم.

لماذا ارتبط العسل بالصورة العلاجية؟

يرجع الطبيب شيوع فكرة "العسل كعلاج" إلى أسباب تاريخية، لافتا إلى أنه كان في الماضي أحد المصادر الأساسية للسكر، ما جعله يرتبط في الوعي الشعبي بالقيمة الغذائية العالية.

العسل العسل الأبيض عسل شاي الشاي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الرئيس السيسي يستقبل أردوغان لبحث تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر وتركيا
أخبار مصر

الرئيس السيسي يستقبل أردوغان لبحث تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر وتركيا
مديرة صندوق النقد: واثقة جدا من صرف 2.3 مليار دولار لمصر بنهاية الشهر
أخبار البنوك

مديرة صندوق النقد: واثقة جدا من صرف 2.3 مليار دولار لمصر بنهاية الشهر
بعد طرح بوستر مسلسل "فن الحرب".. يوسف الشريف يتصدر تريند "جوجل"
زووم

بعد طرح بوستر مسلسل "فن الحرب".. يوسف الشريف يتصدر تريند "جوجل"
احذر الفخ.. رسائل احتيال قد تسرق أموالك باسم اشتراك وهمي
أخبار و تقارير

احذر الفخ.. رسائل احتيال قد تسرق أموالك باسم اشتراك وهمي
أضرار خطيرة.. طبيب يحذر من خلط العسل بمنتج يتناوله الملايين
نصائح طبية

أضرار خطيرة.. طبيب يحذر من خلط العسل بمنتج يتناوله الملايين

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الرئيس السيسي يستقبل أردوغان لبحث تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر وتركيا