

بعد تناول الولائم الدسمة، يعاني الكثيرون من الانتفاخ والشعور بعدم الارتياح نتيجة بطء الهضم وزيادة الغازات، وتشير مصادر طبية مثل موقع Healthline إلى أن بعض المشروبات الطبيعية يمكن أن تساعد في تهدئة المعدة وتحسين عملية الهضم بشكل فعال.

شاي النعناع

يساعد النعناع على إرخاء عضلات الجهاز الهضمي وتقليل الغازات، ما يخفف الشعور بالانتفاخ سريعًا.

شاي الزنجبيل

يُعد الزنجبيل من أفضل المشروبات لتحفيز الهضم وتقليل التقلصات، كما يساعد على طرد الغازات من المعدة.

الماء الدافئ مع الليمون

يساعد على تنشيط الجهاز الهضمي وتحفيز حركة الأمعاء، ما يقلل من الشعور بالثقل بعد الأكل.

شاي البابونج

يعمل على تهدئة المعدة وتقليل الالتهابات، كما يخفف من التوتر الذي قد يزيد من مشاكل الهضم.

ماء الكمون

الكمون يساعد على تحسين عملية الهضم وتقليل تراكم الغازات، ويُعد من المشروبات التقليدية الفعالة ضد الانتفاخ.

اقرأ أيضًا

انتفاخ البطن.. 5 أسباب غير متوقعة و6 إشارات خطيرة

5 طرق فعالة لتخفيف ألم ارتجاع المريء والمعدة



